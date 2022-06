Tagespflege setzt weiteren Baustein im Quartierskonzept

Coesfeld

Das Surren einer Stichsäge tönt noch bis in den ersten Stock von Haus 2 des Westfalia Wohnparks. Dort in den hellen Räumlichkeiten steigt den Besuchern der Geruch von frischem Putz sofort in die Nase. „Das Farb- und Lichtkonzept haben wir auch schon ausgewählt“, strahlt Markus Fromme. „Und damit ältere Menschen sich hier wohlfühlen, brauchen sie eine entsprechende Luxzahl“, sagt der Betreiber der Tagespflege vom Seniorenstift Alte Weberei. Dabei zeigt er auf die bunten Kabel, die in regelmäßigen Abständen von vielleicht einem Meter aus der Decke ragen und von der späteren Beleuchtung künden. „Wir sind auf einem guten Weg“, nickt auch Ibrahim Kortak, Prokurist der ausführenden Firma Eco.Plan, zur Bestätigung. Mit 15 Plätzen geht die Tagespflege zum 1. September an den Start. Und für die hat Markus Fromme schon eine genaue Vision.

Von Florian Schütte