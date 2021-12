Tagsüber ist in Coesfeld der Bär los

Auf eine bestimmte Zahl lohnt sich der Blick in der Pendlerstatistik für das vergangene Jahr besonders. Denn erstmalig hat das Statistische Landesamt neben den üblichen Aus- und Einpendelquoten auch die Tagesbevölkerung für jede Kommune ermittelt. Und daraus geht hervor: Coesfeld wächst tagsüber um einige tausend Personen an und stößt damit zur Arbeitszeit sogar Dülmen als bevölkerungsreichste Stadt im Kreis Coesfeld vom Thron. Über 40 400 Personen halten sich nach dem Pendleratlas NRW tagsüber in der Kreisstadt auf, in Dülmen sind es 400 weniger.

Die gestern veröffentlichte Pendlerstatistik zeigt: Mehr Arbeitnehmer pendelten 2020 nach Coesfeld als in eine andere Stadt. In Summe steigt deshalb die Tagesbevölkerung um 4154 auf über 40 400 Personen an. Damit ist Coesfeld Spitzenreiter im Kreis.

Da die Tagesbevölkerung höher liegt als die tatsächliche Einwohnerzahl (etwa 36 300) liegt es auf der Hand, dass mehr Arbeitende nach Coesfeld ein- als auspendeln. In die Kreisstadt zum Arbeiten kamen 2020 insgesamt 14 196 Berufstätige – dem stehen 10 042 Coesfelder gegenüber (48,8 %), die ihre Arbeitsstelle außerhalb der Stadtgrenzen aufsuchen. Aus der Übersicht (siehe Grafik) wird deutlich, dass der Löwenanteil auf Dülmen entfällt: Fast 2000 Einpendler sind es, im Gegenzug machen sich aber nur 918 Coesfelder tagtäglich auf den Weg in die benachbarte Stadt. 1480 Rosendahler arbeiten in Coesfeld, umgekehrt sind es auch hier weniger Kreisstädter, die in der Gemeinde ihr Geld verdienen (584). Bei den Auspendlergemeinden liegt Münster unangefochten auf dem ersten Platz, über 1700 Coesfelder arbeiten in dem Oberzentrum. Auf den Weg nach Gescher machen sich rund 1100 Arbeitende. Interessant ist, dass die Glockenstadt die einzige Kommune ist, aus der umgekehrt weniger Einwohner zur Arbeit nach Coesfeld einpendeln (983). In Summe steigt insgesamt die Tagesbevölkerung um 4078 Personen.

Für Wirtschaftsförderin Carina Borgmann liegen die Gründe für diesen „Überschuss“ auf der Hand: „Die Coesfelder Unternehmen sind von ihrem Wirtschaftsstandort überzeugt und strahlen mit ihrem guten Ruf als Wirtschaftsstandort Coesfeld weit in die Region hinaus“, erklärt sie auf Nachfrage der AZ. Hinzu komme das in der Stadt herrschende wirtschaftsfreundliche Klima, eingebunden in die weichen Standortfaktoren, indem sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer gut aufgehoben fühlen, so die Wirtschaftsförderin. „Denn nicht umsonst nehmen viele Arbeitnehmer eine längere Arbeitsstrecke nach Coesfeld in Kauf, um bei einem Coesfelder Unternehmen ihren Berufsalltag zu verbringen“, meint sie.

Im Übrigen können sich Tausende Coesfelder glücklich schätzen: Sie müssen keine weiten Wege in Kauf nehmen, um zu ihrer Arbeit zu kommen. Fast 11 000 Coesfelder – und damit mit großem Abstand die meisten Beschäftigten – arbeiten innerhalb ihrer Stadt.