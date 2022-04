Taxitarif soll ab Oktober steigen

Erdal Öztokac bringt die aktuelle Situation seiner Branche auf den Punkt: „Die Spritpreise sind hoch, die Kilometerpreise niedrig. Das macht keinen Spaß“, sagt der Taxiunternehmer. Erdal und Kestermann sind als einzige „echte“ örtliche Taxiunternehmen an die Taxitarifordnung gebunden, die der Kreis vorgibt. Immerhin hat dieser mittlerweile signalisiert, den Kilometerpreis ab Oktober anpassen zu wollen. Über die münsterlandweit abgestimmte Maßnahme soll die Politik im Mai entscheiden, wie Stephan-Matthias Hoffmann vom Kreis Coesfeld auf Nachfrage berichtet.

„Grundsätzlich können wir im Taxitarif keine Zuschüsse oder Preissteigerungen beim Diesel abbilden – also nichts, was temporär rauf- und runtergeht“, erläutert der Abteilungsleiter für Taxen- und Mietwagenverkehr. Allerdings müsse sich die dauerhafte Erhöhung des Mindestlohns schon im Taxitarif widerspiegeln. Und weil der Mindestlohn zum 1. Oktober angehoben wird, sei die ursprüngliche Überlegung gewesen, den Tarif im Herbst dieses und nächsten Jahres jeweils um 7,5 Prozent anzuheben. „Wegen der gestiegenen Kraftstoffpreise haben sich die Münsterlandkreise und die Stadt Münster nun aber abgestimmt, der Politik zu empfehlen, die für nächstes Jahr geplante Erhöhung vorzuziehen“, sagt Hoffmann über den Tarif, der zuletzt 2019 angepasst wurde. „Diese Anhebung um dann rund 15 Prozent ist zwar für die Bürger zunächst eine hohe Belastung, wäre aber mit zeitlicher Verzögerung ohnehin eingetreten.“ Immerhin gehe es darum, dass die Betriebe weiter wirtschaftlich arbeiten und Rücklagen bilden können, um nicht in die Insolvenz zu fallen.

Denn Taxiunternehmen kommen quasi vom Regen in die Traufe. Zuerst verhagelte Corona ihnen das Geschäft, nun die explodierenden Spritpreise. „Es fahren schon wieder mehr Leute Taxi, aber vom Vor-Corona-Niveau sind wir noch weit entfernt“, bewertet Annette Kestermann die Situation. Gerade in der Woche seien die Nächte „noch immer tot“. Nur am Wochenende sei spürbar, dass die Diskotheken wieder geöffnet haben.

Als Unternehmen mit Taxi-Lizenz haben Erdal und Kestermann zudem eine vollständige Rufbereitschaft, die nachts aufgeteilt wird. „Jede Nacht in der Woche kostet allein an Lohn über 100 Euro. Und wenn’s hochkommt, werden 20 Euro eingefahren“, rechnet Kestermann vor. Tagsüber seien nach wie vor fast ausschließlich Krankenfahrten zu absolvieren.

Die meisten Taxiunternehmen in Coesfeld haben ihre Lizenz mittlerweile abgegeben und sind auf einen reinen Fahrdienst umgestiegen. Dadurch können sie – ohne die Verpflichtung zu einer Rufbereitschaft – ihre Fahrten anbieten, wann sie wollen und außerdem auch die Preise selbst festlegen.

Mit dem Gedanken hat auch Erdal Öztokac nach eigenen Angaben schon öfter gespielt. Doch der Unternehmer, der seit 35 Jahren in Coesfeld lebt, fühlt sich der Stadt verpflichtet. „Das kann ich nicht machen, Coesfeld braucht doch auch noch richtige Taxiunternehmen“, sagt Öztokac.