Tennisbälle sollen hier bald wieder fliegen

Am 8. Februar 2021 passierte, womit kaum einer gerechnet hatte. Unter der Schneelast des Vortages brach das Dach der DJK-Sporthalle an der Dieselstraße plötzlich zusammen. Die Schneeverwehungen, die der Wintereinbruch mit sich brachte, hatten zu einer einseitigen Belastung des Daches geführt. Glücklicherweise kam niemand zu Schaden, doch die Sporthalle war zerstört. Knapp ein Jahr ist das nun her. Und der Antrag für den Wiederaufbau ist mittlerweile eingereicht. „Unser Ziel ist, dass hier Ende des Jahres die Tennisbälle wieder fliegen“, gibt Michael Laukamp vom BGB-Vorstand des Vereins die Marschroute vor. Zusammen mit Birgit Pütter und Ludger Kleinschnitker – beide ebenfalls im Vorstand – legt Laukamp im Online-Pressegespräch die ersten Pläne für die Nutzung der neuen Halle dar.

Fest steht, dass die neue Halle auf dem alten Fundament stehen soll. Damit stünden wieder insgesamt 3500 Quadratmeter zur Verfügung bei einer Firsthöhe von zehn Metern. „Geplant ist eine Drei-Feld-Tennisanlage“, sagt Laukamp. „Es wird auch einen großen Kursraum geben und für die Kampfsportler ein Dojo mit 200 Quadratmeter Mattenboden“, führt der Verantwortliche für Sportstätten, Gebäude- und Fuhrparkmanagement weiter aus.

Zudem soll es wieder ein Badmintonfeld und auch „eine Area für die Bogenschützen“ geben. Als „absolute Neuheit“ in der näheren Umgebung sieht Laukamp den Paddle-Tennis-Court. Paddle- oder Padel-Tennis ist eine Sportart aus Spanien, die in einem Glaskasten gespielt wird, dessen Wände – ähnlich dem Squash – ins Spiel mit einbezogen werden. „Das ist eine Vorstufe zum richtigen Tennis. Man kann sofort einsteigen und loslegen“, erklärt Ludger Kleinschnitker. „Wir hoffen, dass davon auch der Tennissport profitiert“, meint der Vorstandsprecher.

Gut ankommen dürfte auch die Multifunktionsarena auf 300 Quadratmetern, die für Soccer, Volleyball etc. genutzt und online gebucht werden kann. Last but not least soll auch das Bistro als „Meeting Point“ erneuert werden. „Dort wird man dann auch sportlich orientierte Kindergeburtstage feiern können“, sagt Laukamp. „Das größte Problem könnten Lieferschwierigkeiten und Handwerkermangel werden“, blickt Laukamp voraus. „Wir hoffen aber, dass wir den Bauzeitenplan einhalten können.“

Bis es soweit ist, dient die DJK-Sportwerkstatt am Dreischkamp als ideale Interimslösung in der Coronazeit. „Abstandsprobleme haben wir da nicht und durch die Raumhöhe von fünf Metern ist auch der Luftaustausch gut“, berichtet Laukamp.

Zurzeit sind dort unter anderem die Bogenschützen und die Kampfsportler mit ihrem Dojo untergebracht. Spinning-Kurse vor Ort würden ebenfalls gut angenommen werden. „Und neuerdings gibt es auch einen Tischtennistreff für Hobbyspieler, bei dem jeder mitmachen kann“, sagt Birgit Pütter. Auch für den Dartsport sei die Sportwerkstatt gut geeignet, fügt die Verantwortliche für den Breitensport hinzu. Sogar Online-Kurse für die Schachspieler finden vor Ort statt und zweimal im Monat gibt es einen Spieletreff. „Da kommen Leute von nah und fern und bringen bestimmt 20 verschiedene Brettspiele mit“, freut sich Michael Laukamp über die Resonanz. Und: Unter 2G+ ist das alles möglich. Das Testzentrum der Fabrik ist ja direkt gegenüber. „Da haben wir schon gute Synergien“, findet Laukamp.