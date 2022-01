Termine fast immer ausgebucht

Insgesamt 1464 Mal haben 2021 die Menschen in Coesfeld und Goxel ihr Blut gespendet. Das sind 131 Blutspenden weniger als 2020. In jenem Jahr waren die Zahlen im Vergleich zu 2019 fast konstant geblieben und hatten sich nur um eine Blutspende unterschieden.

Wie auch schon 2020 konnte der DRK-Ortsverein Coesfeld auch im vergangenen Jahr in Goxel nur einen Blutspendetermin anbieten. 2020 war der letzte Termin noch vor Pandemie-Beginn. „Wir haben in Goxel immer die Lkw-Auflieger, und dort drin war es zu eng, um die Abstandsregel einzuhalten“, erläutert Steckel. Nun habe man seit November 2021 zwei Auflieger. „Die können dann jeweils halb ausgelastet werden.“ So ist auch der Rückgang von 83 Spenden in 2020 in Goxel auf 51 in 2021 zu erklären. „In diesem Jahr sind wie üblich wieder vier Termine in Goxel geplant“, informiert der Blutspendebeauftragte. Schaut man sich die Goxeler Zahlen vor Corona an, wird deutlich, dass der Rückgang insgesamt nicht so gravierend ausfällt, wie Blutspenden in Goxel weggefallen sind. „Die Spender sind durchaus bereit, auch weitere Wege auf sich zu nehmen“, zollt Steckel diesem Engagement Anerkennung. Zudem kämen auch aus dem ferneren Umland weitere Spender nach Coesfeld. Ein Schema, in welchen Monaten besonders viel oder wenig gespendet wird, gebe es hingegen nicht.

Die Terminvergabe, die das DRK im Mai 2020 eingeführt hatte und auch für die Spender zu einer geringeren Wartezeit führt, stoße unisono auf Zustimmung. Auch nach dem Ende der Corona-Pandemie werde das DRK daran festhalten. Allerdings seien dadurch auch gewisse „Ausreißer nach oben“, die es in den Vorjahren schon mal in dem einen oder anderen Monat gegeben hat, „organisatorisch nicht möglich“, sagt Steckel.

Seit vergangenem Monat gilt bei der Blutspende die 3G-Regel. „Im Dezember waren aber 100 Prozent der Spender geimpft und manche hatten noch einen zusätzlichen Test“, hat Steckel beobachtet.

Die seit 2012 rückläufigen Blutspendezahlen – mit kleinen Ausnahmen in 2016 und 2017 – folgen insgesamt dem demografischen Trend. „Uns fehlt einfach der Nachwuchs“, meint Steckel. „Daher wurde das Spenderalter vom Blutspendedienst schon von 65 auf 75 Jahre hochgesetzt, wenn die Leute sich noch fit fühlen.“ Umso wertvoller daher die Aktionen der Berufskollegs Pictorius und Oswald von Nell-Breuning, die mit eigenen Blutspendeaktionen genau diesem Trend entgegenwirken wollen. „Dort befindet sich ja gerade die Klientel der Erstspender“, sagt Heiko Steckel. „Daher ist das schon eine feine Sache. Davon profitieren alle.“