Testmöglichkeiten schwinden drastisch

Coesfeld

Seit dem heutigen Montag sind Schnelltests in den Corona-Testzentren für viele Menschen kostenpflichtig. Ausnahmen gelten für Minderjährige, Schwangere und Personen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können. Mit den ebenfalls heute beginnenden Schulferien kommt aber noch eine Besonderheit dazu. Denn schulpflichtige Kinder gelten in der Ferienzeit nicht als getestet und müssen daher für diverse Freizeitaktivitäten einen 3G-Nachweis erbringen. Da aber gleichzeitig viele Testzentren, auch in Coesfeld, ihren Betrieb einstellen, rückt für Familien eine Frage in den Mittelpunkt: Wo bekomme ich jetzt noch einen Test?

Von Falko Bastos