Teurer Streit um Mülltonnen-Standort

Auf der Baustelle des Lindencarrées zwischen Süring- und Lindenstraße ist in den vergangenen Monaten ein neuer Konflikt hochgekocht, der auch schon wieder vor Gericht gelandet ist. Es geht um einen Abstellplatz für die Mülltonnen eines gewerblichen Mieters der Bestandsimmobilie (ehemaliges Möbelhaus Hageböck). Diese Fläche soll gar nicht bebaut werden, muss nach Darstellung von Sebastian Szilinski, Chef der Firma SZ Bau, aber vorübergehend geräumt werden, weil dort aus statischen Gründen „gespundet“ werden müsse. Doch der Mieter beharrt auf genau diesem Standort für seine Tonnen, hat alle Vorschläge, sie zu versetzen, abgelehnt. „Wir haben ihm sogar angeboten, dass unsere Mitarbeiter täglich seinen Müll abholen“, so Szilinski. Er ist völlig verzweifelt, weil die Weigerung zusammen mit anderen Problemen schon dazu geführt hat, dass die Kosten für die Baumaßnahme um zwei Millionen Euro gestiegen sind. Zeit ist Geld in Zeiten steigender Baupreise. Eigentlich sollte das Projekt schon viel weiter sein. Noch sei das Gesamtprojekt nicht gefährdet – „aber viel darf da nicht mehr passieren“. „Sowas habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt“, sagt der SZ-Bau-Chef.

SZ Bau will nach Niederlagen in den Vorinstanzen nun das Oberlandesgericht anrufen

„Diese Stellflächen befinden sich im berechtigten Besitz meiner Mandantschaft“, beantwortet Maxim Sugrobov, Anwalt des gewerblichen Mieters, die AZ-Anfrage dazu. Angebote, die Tonnen auf eine öffentliche Fläche beziehungsweise in einen Durchgang zu stellen, seien nicht akzeptabel gewesen – wegen rechtlicher Unsicherheit und Geruchsbelästigung. Über die Frage des Stellplatzes sei auch schon rechtskräftig entschieden worden, fügt er an. Weil SZ Bau die Tonnen zwischenzeitlich wegstellen ließ und richterliche Anordnungen ignorierte, sei vom Amtsgericht ein Ordnungsgeld von 5000 Euro verhängt worden, das später vom Landgericht auf 1000 Euro reduziert wurde, so Sugrobov. In der Begründung des Amtsgerichts, die der AZ vorliegt, heißt es, dass die SZ Bau den gerichtlichen Entscheidungen „bewusst und beharrlich zuwidergehandelt“ habe. Auch das Landgericht Münster lehnte den Antrag der SZ Bau auf Herausgabe der Abstellfläche für Mülltonnen ab. Die SZ Bau will nun eine Instanz weiter, zum Oberlandesgericht, ziehen. Auch Dr. Christian Bernd Hüsken, der Besitzer der Bestandsimmobilie, unterstützt das. Ihm schuldet der Mieter nach eigenen Angaben inzwischen über 35 000 Euro. Angeblich hat er seit September 2020 keinen Cent Miete mehr gezahlt. Das Mietverhältnis wurde gekündigt. Eine Räumungsklage läuft. Sugrobov argumentiert, dass die Mietminderung und Einbehaltung der Beträge aufgrund der durch den Abriss und Wiederaufbau der Mauer in den Räumen entstandenen Schäden gerechtfertigt sei. „Diese sind noch immer nicht behoben“, klagte er. „Die kümmern sich nicht um die Immobilie.“ Die Kündigungen seien unwirksam. Hüsken weist das zurück. Eigentlich sollte im Mietrechtsstreit am 29. August weiter verhandelt werden. Aufgrund eines Dezernatswechsels geht es jetzt aber erst am 17. Oktober weiter. Und dann sind namhafte Zeugen geladen: unter anderem Thomas Backes, Erster Beigeordneter der Stadt Coesfeld, und der ehemalige Beigeordnete Dr. Thomas Robers sowie weitere Kommunalbeamte.

Aber zurück zu den Mülltonnen: Szilinski und Hüsken sehen es so, dass die Abstellfläche nicht mitvermietet ist, der Mieter also kein Recht habe, diese zu okkupieren. „Wir vertrauen diesbezüglich auf den Rechtsstaat“, hofft Hüsken auf eine entsprechende Entscheidung des Oberlandesgerichts. Einen Termin gibt es dort noch nicht.

Die Stadt hat in der Sache inzwischen auch schon Vermittlungsversuche unternommen. So sei dem Mieter angeboten worden, die Mülltonnen auf dem Parkplatz an der Kapuzinerstraße abzustellen, berichtet Erster Beigeordneter Thomas Backes auf Anfrage. Ohne Erfolg, Aber: „Wir sind hier nicht Schiedsrichter“, stellt er klar. „Unsere Möglichkeiten sind da zu Ende.“ Das Ganze sei „eine privatrechtliche Angelegenheit“.

Die drei Banken aus dem Kreis Borken, die – wie berichtet – als Mehrheitsgesellschafter in das Lindencarrée-Projekt eingestiegen sind, stehen trotz der aktuellen Schwierigkeiten zur SZ Bau. „Wir haben weiterhin Vertrauen in das beauftragte Unternehmen“, hebt Ralf Frankemölle, Vorstand der Volksbank Gescher, für die Lindencarrée Coesfeld GmbH hervor. Angepeilter Fertigstellungstermin bleibe Anfang 2024, „sofern es nicht weitere unschöne externe Verzögerungen gibt.“