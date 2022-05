„The Gentlemen of Swing“ überzeugen

Blues, Swing, Jazz, wo ist da die Grenze bei Joe Wulf und seiner siebenköpfigen Band? Eigentlich nennen sich die acht gestandenen Musiker „The Gentlemen of Swing“ und so spielten sie auch. Witzig, humorvoll und offen, auch für Kommentare aus dem Publikum, nahmen sie die Besucher im Konzert Theater mit auf eine Reise ab den frühen 1920er Jahren. Schon der Klassiker „Glory Glory Hallelujah“ bot ganz am Anfang des Konzerts den Besuchern einen Vorgeschmack auf den modernen und gar nicht verstaubten Sound, den die Band den Klassikern auferlegte.

Joe Wulf mit seiner Posaune widerlegte das Vorurteil eines eher trägen Instruments nicht nur in diesem Song. Auch seine Mitstreiter überraschten die Zuschauer immer wieder. Ralph „Mosch“ Himmler (Trompete) mischte sich immer wieder ein mit glasklarem Sound, der nie langweilig wurde. Bert Brandsma (Klarinette) widerlegte das Vorurteil, sein Instrument könne nur Klezmer-Musik oder Klassik. Peter Finken glänzte durch verschiedene Saxophone. Frank Ludwig (Banjo/Akustikgitarre) verschwand nur optisch hinter Brandsma und Finken. Akustisch mischte er sich – ebenso wie alle anderen – immer wieder durch Solopassagen prägend ein. Und dann waren da noch Jochen Schaal (Kontrabass) und Bernard Flegar (Drums), die nicht immer nur für den richtigen Rhythmus sorgten, sondern auch immer wieder sich musikalisch in den Vordergrund drängten.

Und das prägte die Band auch, die damit ganz in der Tradition des Jazz agierte. „The Battle hymn oft the Republic“ war ein ganz früher Song der 1920er-Jahre, der als erster Jazzsong aufgenommen wurde. Das Alter hörte man diesem Song nicht an, denn Joe Wulf arrangierte fast alle Titel neu, passend für sich und seine Besetzung. „I’ve got a Right to sing the Blues“ war Wulfs erste und keineswegs letzte Möglichkeit, sich als Sänger und Posaunist zu präsentieren.

Und dann kam Angela van Rijthoven statt der angekündigten Denise Gordon. Die niederländische Sängerin van Rijthoven passte genau in das Konzept und die Ausstrahlung von Joe Wulf und seiner Band. „Take me to the land of Jazz“ oder „Play a simple Melody“, bei diesem und anderen Songs auch mal mit Joe Wulf im Duett, waren nur zwei von insgesamt elf Titeln, mit denen sie das Konzert bereicherte. Auch sie beherrschte die Genres von Blues, Swing bis hin zum Jazz.

Zu gern hätte das Publikum wohl gewusst, weshalb Denise Gordon an diesem Abend nicht auf der Bühne stand. Trotz aller Witzeleien und Anmoderationen der Titel und der Sängerin verlor Wulff als eloquenter und charmanter Moderator kein Wort darüber.

Letztlich war es wohl auch egal, denn Joe Wulf und seine „Gentlemen of Swing“ lieferten auch und wegen Angela van Rijthoven ein Konzert, dass die Besucher im Saal mitriss. Zwei Zugaben erklatschten sie sich, dann war auch dieser musikalische Zauber vorbei.