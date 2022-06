Thema zu komplex – dann lieber vertagen

(fs). So recht zugeben, dass man durch die Thematik „Beschattung von Bäumen durch Solaranlagen“ nicht mehr durchblickt, wollte in der Ratssitzung zunächst keiner.

„Uns ist eine Klarstellung wichtig, wann etwas öffentlich und wann privat ist“, sagte Gerrit Tranel (CDU). „Alles, was in die Privatgärten der Bürger eingreift, ist mit uns nicht zu machen.“ Stadtbaurat Thomas Backes versuchte, die Wogen zu glätten: „Wir reden nur über Bäume im öffentlichen Raum, die im Bebauungsplan festgelegt sind.“

In der Sitzungsvorlage steht jedoch auch immer wieder was von Bäumen „an öffentlichen Straßen und Grünflächen sowie auf Privatflächen“, „Alleen an öffentlichen und privaten Verkehrsflächen“ oder Bäumen „in privaten oder öffentlichen Flächen mit Ruhestätten wildlebender Tiere“. Wenn man von öffentlichen Bäumen rede, müsse das „in der Sitzungsvorlage so klar sein, dass es jeder weiß“, betonte Thomas Stallmeyer (SPD). Michael Fabry (FDP) bewertete die gesamte Lage dann schon als „sehr kompliziert“, bevor sich Erich Prinz (Grüne) ein Herz fasste und beantragte, den Punkt von der Tagesordnung zu nehmen und noch einmal im Ausschuss zu beraten – einstimmig angenommen.