Themenmix bei Matjes und Stielmus

Coesfeld

Zahlreiche Töpfe und Schüsseln, vielerlei Gewürze sowie allerlei Zutaten belegten den Platz an den Kochfeldern der großen Vorführküche im Möbelhaus Stall. Nach einer zweijährigen Corona-Zwangspause ging es am Freitagabend wieder los. Gemeinsam hatten Ralf Steindorf und das Kolping-Bildungswerk Diözesanverband Münster zu einer neuen Ausgabe der Reihe „Steindorf kocht …“ eingeladen. Mit dem Hobbykoch standen Dr. Stefan Zekorn, Regionalbischof für die Bistumsregion Coesfeld-Münster-Warendorf, und Thomas Ring, Pfarrer der evangelischen Gemeinde in Billerbeck, am Herd. Ring war kurzfristig für die erkrankte Superintendentin Susanne Falcke eingesprungen. Zum Essen servierten die beiden Kirchenvertreter, die sich den Fragen von Bildungsreferent Sebastian Kavermann stellten, den rund 30 Gästen sowohl heitere als auch durchaus ernste Themen, heißt es in der Pressemitteilung des Bistums.