Tisch in alle Richtungen nutzbar

Das Herzstück einer jeden Kirche ist der Altar. Dessen Ankunft an der Lambertikirche lockt etliche Schaulustige in das Gotteshaus. Auch Pfarrdechant Johannes Arntz, Architekt Carlo Koeppen sowie Dorothee Backes und Felix Schürhoff vom Kirchenvorstand sind vor Ort, um mitzuerleben, wie der Tisch des Herrn an seinem endgültigen Platz errichtet wird.

Die Steinmetze des Billerbecker Natursteinbetriebs Dirks – Christoph Schumacher, Manfred Feitel, Martin Peyrick und Auszubildender Nico Schmitt – rollen die 700 Kilogramm schwere Altarplatte aus Baumberger Sandstein in das noch leere Gotteshaus, das am Samstag nach umfangreicher Innensanierung und Umgestaltung wieder eröffnet wird.

Mit einem Hebegerüst mit Kettenzug wird die quadratische, 20 Zentimeter dicke Platte, die an jeder Seite 1,40 Meter misst, in die Höhe gehievt und über den vier Altarfüßen, vier dicken Quadern ebenfalls aus Baumberger Sandstein, in Position gebracht. Mit Muskelkraft und Millimeterarbeit wird die Platte abgesenkt. Dorothee Backes und Felix Schürhoff lassen es sich nicht nehmen, dabei mit anzupacken. Mit Holzlatten wird überprüft, ob die Flucht zwischen Altarfüßen und Altarplatte stimmig ist. „Das hat geklappt“, freut sich Steinmetzmeister Christoph Schumacher und fügt schmunzelnd hinzu: „Diese Platte fegt keiner mehr so leicht hinunter.“ Denn allein durch deren Gewicht bekomme sie und somit auch der komplette Altar Stabilität, der sich durch seine puristische Formensprache auszeichnet.

Nicht nur die Steinmetze, sondern auch Architekt Carlo Koeppen zeigen sich sichtlich erleichtert, dass das Unternehmen geglückt ist. Da steht er nun: der komplette Altar, dessen fünf Elemente – die vier Füße und die Platte – aus demselben 75 Millionen Jahre alten Felsblock entstanden sind. Ab morgen kann von diesem Altar aus Eucharistie gefeiert werden. Und das von allen Seiten. „Deshalb haben wir uns für eine quadratische Form entschieden“, sagt Pfarrdechant Johannes Arntz.

Zwischen den Altarfüßen gibt es jeweils einen 15 Zentimeter breiten Zwischenraum. In einem davon - mit Blickrichtung zum Haupteingang der Kirche - wird das Reliquiengrab im Fußboden versenkt. „Das war auch bei den bisherigen Altären in der Lambertikirche so“, erläutert Felix Schürhoff vom Kirchenvorstand. Der Vorgängeraltar hat dort 40 Jahre gestanden. Beim neuen Tisch des Herrn habe man bewusst auf Verschnörkelungen verzichtet und sich für eine schlichte Variante entschieden. „Das entspricht dem heutigen Zeitgeist“, kommentiert Dorothee Backes. Der Ambo, der ebenfalls aus Baumberger Sandstein gefertigt ist und aus zwei Elementen besteht, lässt sich in alle Richtungen drehen. Das entspricht dem neuen Raumkonzept, den Altarraum in die Mitte der Gottesdienstbesucher zu rücken. In der Apsis findet das Coesfelder Kreuz auf einem 1,70 Meter hohen Halter aus Stahl seinen Platz. „Die Menschen haben auf diese Weise die Möglichkeit, die Füße des Korpus zu berühren“, freut sich Felix Schürhoff. Auf einer steinernen Sitzbank können alle im Halbrund das Coesfelder Kreuz aus nächster Nähe betrachten. „Dadurch wird es erlebbar“, betont Architekt Carlo Koeppen.

Bis zur morgigen Eröffnung ist noch viel zu erledigen, damit die Sanierung nach 16 Monaten abgeschlossen werden kann. Groß ist die Freude darüber, dass die Arbeiten im Zeit- und Kostenrahmen geblieben sind. Für die Sanierung sind 1,6 Millionen Euro aufgebracht worden.