Tolle Stimmung vor beleuchteter Kirche

„Huch, der sieht aber gruselig aus“, ruft eine Besucherin beim Adventstrubel in Lette und zeigt auf Knecht Ruprecht. Der ist ganz in Schwarz gekommen – sogar der Kopf ist komplett mit einer Kapuze eingehüllt – bis auf zwei Schlitze für die Augen. Doch Angst haben die meisten Kinder nicht, die Knecht Ruprecht und den Nikolaus umringen. Mit Fackeln wurden die beiden vom BHD-Seniorenheim abgeholt.

Adventstrubel: Neuer Standort kommt gut an

Dicht umringt sind Knecht Ruprecht und Nikolaus, während am Feuer Stockbrotbacken und Aufwärmen angesagt ist.

Das Gezittere ist am Samstagabend aus anderen Gründen groß – die Kälte. Es ist minus fünf Grad. Trotzdem kein Grund, zu Hause zu bleiben. Der Adventstrubel, den der Werbering Lette diesmal auf dem Kirchplatz an der St. Johannes Kirche stattfinden lässt, ist pickepacke voll. „Ich finde das ganz gut“, sagt Besucherin Ulrike Freitag zum Standort. „Alles ist verwinkelt und man muss ein bisschen laufen, um mehr zu sehen.“ Der Werbering wich darauf aus, weil am alten Standort immer noch Baustelle ist.

Wärme bietet das Lagerfeuer der Pfadfinder, wo Kinder Stockbrote backen können. „Das ist alles mit viel Liebe von Vereinen vor Ort gemacht und nicht kommerziell“, ist eine Besucherin begeistert, die mit ihren Kindern Luc und Julius am Feuer sitzt.

Es duftet nach Champignon-Pfanne. „Wir haben 50 Kilo Pilze eingekauft, ich hoffe, dass das reicht“, sagt Jörg Ricker, der die Pilze brutzelt. Gegenüber können Kinder weiße Kerzen durch Farben ziehen. Vom Kolping gibt es „Punsch wie aus Ommas Zeiten“, der Werbering ist mit dem Glühwein-Zelt dabei, der Karnevalsverein KoKiKaTe mit Eierlikör und die Messdiener kümmern sich um die Tombola. „Zum ersten Mal beteiligt sich auch der Partnerschaftsverein Lette-Plerguer“, freut sich Rudi Esser, der auf der Bühne durch den Abend moderiert. Hannah Rösing (17) aus Lette verkauft selbst gemalte Weihnachtskarten. „Einige Motive sind nach Fotos entstanden“, erklärt sie. „Andere habe ich mir ausgedacht.“

Musikalisch sorgen der Schulchor der Grundschule und der Jugendchor St. Johannes unter der Leitung von Maximilian Kramer für Stimmung. Beide Chöre haben sich zusammen getan und bekommen für ihre Weihnachtslieder viel Applaus. Bei der Tombola werden drei Hauptgewinner gezogen, die Stadtmarketing-Gutscheine zwischen 250 und 100 Euro erhalten: Nele Saalmann, Dunja Steinberg und Anni Skybera.

Der Werbering Lette zieht eine positive Bilanz. „Wir haben gar nicht damit gerechnet, dass der Standort, der ja aus der Not heraus geboren wurde, so gut ankommt“, sagt Sabine Winninghoff, bei der die Fäden zusammenliefen. „Nicht nur von vielen Besuchern, auch von den Standbetreibern bekamen wir ein positives Feedback.“ Der Platz mit der beleuchteten Kirche biete eine ganz besonders heimelige Atmosphäre.