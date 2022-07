„Traumhäuser“ wachsen in die Höhe

Mit Hammer und Becher voller Nägel in der Hand stehen die Kinder vor ihren „Traumhäusern“ auf dem Spielplatz am Lübbesmeyerweg. Brett für Brett wachsen die Gebäude in die Höhe. „Das Hütten bauen macht mir sehr viel Spaß“, sagt Paul voller Freude. Max schwärmt ebenso von dem Projekt: „Ich find das Hüttenbauen auch toll!“ Die Resonanz der anderen Kindern fällt ähnlich positiv aus.

Holzhütten auf dem Bauspielplatz am Lübbesmeyerweg nehmen Form an

Alljährlich findet auf dem dortigen Bolzplatz der zweiwöchige Bauspielplatz statt. „In den vergangenen Jahren musste man sich für das Projekt anmelden. Dementsprechend waren auch weniger Kinder da. Dieses Jahr ist keine Anmeldung mehr notwendig“, sagt Sascha Johanna Dapper, stellvertretene Leiterin des Projektes. Sehr zufrieden zeigte sie sich außerdem über die 150 teilnehmenden Kinder, die in kleinen Gruppen die Holzhütten bauen. Außerdem sei sie sehr stolz, dass sich die Streitigkeiten in Grenzen halten. „Die Kinder können eigentlich immer die Probleme selber lösen. Außerdem unterstützen sich die Gruppen auch untereinander“, berichtet Dapper. „Sollte eine Gruppe nicht weiterkommen, hilft eine andere Gruppe oder ein Betreuer meistens aus“, erläutert sie.

Neben dem Bauen bietet das Ferienprogramm viele weitere Attraktionen wie Musizieren, Fußball spielen oder auch Schminken. „Täglich überlegen sich die Betreuer ein neues Programm für die Mittagspause. An einem Tag machen wir eine

Wasserolympiade, an einem anderen eine Schnitzeljagd“, erläutert Sascha Johanna Dapper. Im Hinblick auf die warmen Temperaturen machen ihre Kollegen immer wieder Durchsagen, damit die Kinder nicht vergessen, ausreichend zu trinken.

Auch an die Nachhaltigkeit ist gedacht. So sind alle Coesfelder am Samstg (23. 7.) von 10 bis 12 Uhr eingeladen, das Holz für den Eigenbedarf abzuholen. „Es ist auch möglich, dass die Hütten als Ganzes oder teilweise abgeholt werden, um sie zu Hause wieder aufzubauen“, sagt Dapper. Demnach soll kein Holz einfach in den Müll geworfen werden. Der Bauspielplatz endet an diesem Freitag (22. 7.).