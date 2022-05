Treffpunkt Literatur lockt Lesefreunde

Drei Lesungen warten auf das Coesfelder Publikum, alle in den Sommerferien. Los geht es am 30. Juni im VHS-Forum mit dem Autor Malte Herwig. In der Biografie „Francoise Gilot – Die Frau, die Nein sagt“, stellt er das Lebenswerk einer besonderen Frau in den Mittelpunkt. „Die einzige Frau, die Picasso je verlassen hat“, sagt Stadtbücherei-Leiterin Anja Dietrich-Nähle. „Und die einzige, die nicht wahnsinnig geworden ist“, ergänzt Mechtilde Boland-Theißen.

Weiter geht es am 21. Juli in der Stadtbücherei mit Klara Jahn, einer Frau die unter fünf verschiedenen Pseudonymen schreibt. In „Das Lied des Waldes“ verknüpft sie das Leben im 14. Jahrhundert mit der Gegenwart und eine Lebenskrise mit dem Thema Umweltschutz. Dazu soll es eine Bilder-Show mit den Orten ihrer Inspiration geben.

Zum Höhepunkt am 28. Juli in der VR-Bank liest dann ein Coesfelder Promi: Mathias Mester gibt sich mit seiner Biografie „Klein anfangen, groß rauskommen“ in seiner Heimatstadt die Ehre. „Humorvoll, wie man ihn kennt, beschreibt er sein Leben“, so die Büchereileiterin. „Über sportliche Erfolge und die kleinen Dinge, die das Leben ausmachen.“

Das diesjährige Motto „Wie das Leben so spielt“, sei dann auch erst nach der Autoren-Auswahl entstanden, um drei sehr unterschiedliche Autoren unter einen Hut zu kriegen. „Die Veranstaltung hat sich in den Sommerferien etabliert und ist da genau richtig aufgehoben“, sagt VR-Bank-Sprecher Thomas Borgert.