Über 300 Arzneimittel nicht verfügbar

Der Apotheker Dr. Stephan Barrmeyer sieht die aktuelle Medikamenten-Situation als sehr kritisch an. Etliche Arzneimittel sind momentan nicht lieferbar. Ob sich das in Zukunft bessert,ist offen.

„Das Problem ist nicht neu“, betont Dr. Stephan Barrmeyer. Er ist Sprecher der Apotheker im Kreis Coesfeld und Inhaber der Laurentius-Apotheke. „Aber wir bemerken in Deutschland das Problem erst, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Den Stein ins Rollen gebracht haben die fehlenden Fiebersäfte für Kinder“, bedauert der Apotheker. Und weiter: „Schon vor zwei bis drei Jahren hatten wir Probleme. Beispielsweise war es schwer, an Blutdrucksenker zu kommen.“

Jetzt habe sich das Problem ausgebreitet. „Aktuell sind 300 bis 400 Arzneimittel nicht lieferbar. Und das betrifft ganz unterschiedliche Medikamente. Auch bei Antibiotika sieht es schlecht aus.“ Paracetamol oder Ibuprofen als Saft sind ebenfalls schwer zu bekommen. Aber auch bei Amoxicillin, Amoxi-Clavulan oder Cotrimoxazol, die zur Behandlung von Infektionen mit Bakterien verwendet werden, bestehen Lieferengpässe. „Pantoprazol, einen Säureblocker gegen Magenbeschwerden, bekommen wir nicht mehr in der 40-Milligramm-Variante, sondern nur noch die 20 Milligramm.“ Genauso ist es bei Amoxicillin, das bei Infektionen angewendet wird. Da ist bei Barrmeyer nur noch der 750er Saft verfügbar.

Und genau das bringt ein massives Problem mit sich. Die Apotheker müssen in dieser Situation improvisieren. Teilweise werden größere Packungen an Medikamenten aufgeteilt. Und bei den Patienten wird nach Alternativen geschaut. „Bei Kindern gucken wir, ob diese einen Saft brauchen, oder ob sie schon eine Tablette schlucken können. Und wir greifen viel auf Zäpfchen zurück, da diese noch zu bekommen sind“, erklärt Barrmeyer. In gewisser Weise muss also rationiert und umgeplant werden.

Aber woher kommt diese Problematik? „Das ist ein globales Verknappungsproblem. Eigentlich ist das gar nicht so groß. Aber in Deutschland sind wir nicht bereit, viel Geld für Medikamente auszugeben. Deswegen sind wir inzwischen zu abhängig von Ländern wie China oder Indien“, erklärt Barrmeyer. 90 Prozent der Medikamente werden in diesen beiden Ländern hergestellt. Denn es ist günstiger. Kommt es in diesen Ländern zu Produktionsstopps, betrifft es direkt Deutschland. „Die Corona- und Ukraine-Krise haben das nochmal verstärkt.“

Und es scheint nicht einfacher zu werden. „Natürlich habe ich Angst, dass es so weitergeht. Strukturen, die kaputt sind, baut man nicht so einfach wieder auf“, ist sich Barrmeyer sicher. Dennoch: „Wir müssen die Produktion wieder nach Europa holen. Man sieht ja, wie schnell eine Lieferkette ins Stocken gerät.“ Schließlich wollen die Apotheker die Erkrankten nicht immer zurück zum Arzt schicken müssen.