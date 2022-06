Über 50 Mal Kunst im Quadrat

Am ersten Workshop hat Stadtplaner Ludger Schmitz selbst teilgenommen. Das war 2018 und der neu gestaltete Schlosspark gerade frisch eröffnet. „Ich habe eine Jakobsmuschel aus dem Stein gehauen, das war gar nicht so leicht, aber es hat riesigen Spaß gemacht“, schmunzelt er. Wie viele andere steinerne Arbeiten von Bürgern, die damals entstanden sind, ziert auch die Muschel jetzt einen der Berkelsteine, die im Schlosspark und an der Promenade im Flussbett liegen. Sie setzen im Wasser Akzente und machen es erlebbar.

Inzwischen ist das Projekt „Urbane Berkel“ vorangeschritten und für die nächsten Abschnitte der Berkelpromenade werden neue Quader benötigt, die in die Freiräume eingesetzt werden. Wer Lust hat, einen Stein zu bearbeiten und auf diese Weise zur Gestaltung seiner Stadt beizutragen, ist vom 4. bis 17. August zwischen 10 und 17 Uhr im Schlosspark willkommen. Dort steht auf einer der Rasenflächen ein Zelt, in dem die beiden Steinbildhauer Rieke Orel vom Sandstein-Museum in Havixbeck und Jörg Jauß, der in Aachen lebt und arbeitet, die Interessierten anleiten. Wie bei der ersten Aktion sind alle Coesfelder ab 12 Jahren eingeladen, einen dieser „Bürgersteine“ zu gestalten. „Dabei steht es jedem frei, auch in Etappen oder auf mehrere Tage verteilt zu arbeiten“, sagt Rieke Orel. „Besondere Vorkenntnisse sind nicht nötig und wenn mal etwas schief geht, stehen auch ein paar Ersatzsteine für den Notfall zur Verfügung“, so Orel. Sie hat auch bereits eine Gestaltungsklasse des Pictorius-Berufskollegs und angehende Steinmetze der Berufsschule Gelsenkirchen für das Projekt gewinnen können. Schließlich sollen gut 50 Arbeiten aus Obernkirchener Sandstein – deutlich härter als der Baumberger – in den zwei Wochen entstehen.

Auch die Volkshochschule beteiligt sich an dem Projekt, indem sie für Samstag (13. 8.) von 10 bis 16 Uhr im Schlosspark einen Einführungsworkshop in die Bildhauerei anhand der Berkelsteingestaltung anbietet. Wer möchte, kann auch in den folgenden Tagen im Zelt an seinem Werkstück weiterarbeiten, betont Dr. Anna Flack vom Fachbereich Kreativität der VHS. Das Angebot ist im soeben erschienenen Kursprogramm zu finden und ab sofort buchbar unter www.vhs.coesfeld.de. Für die Steinbildhauerei jenseits des VHS-Kurses sind keine Anmeldungen nötig. Und alle Angebote sind kostenlos.