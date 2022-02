Über Masterplan Mobilität diskutieren

Wie bewegen wir uns in Coesfeld künftig von A nach B? Was wollen wir tun, damit alle, die sich in unserer Stadt bewegen, sicher, komfortabel, fair und nachhaltig ans Ziel kommen? „Veränderungen beginnen im Kopf – und deshalb freue ich mich, dass der Masterplan Mobilität in den nächsten Wochen auch öffentlich sichtbar Fahrt aufnimmt“, sagt Bürgermeisterin Eliza Diekmann: „Ich möchte alle Coesfelderinnen und Coesfelder ermutigen: Bringen Sie sich und Ihre Ideen mit ein.“ Dazu findet am Mittwoch (9. 3.) um 19 Uhr ein Auftakt-Abend statt, an dem sich alle Interessierten online beteiligen können.

Zudem seien laut Diekmann in diesem Jahr einige Aktionen geplant, „die aufmerksam machen und auch neue Blickwinkel öffnen sollen“. Ein Ziel des Masterplans ist es, in der Bürgerschaft ein Bewusstsein zu schaffen, dass sich im Bereich Mobilität etwas ändern soll und kann. „Wir stehen auch in Coesfeld vor einem grundlegenden strukturellen Wandel im Straßenverkehr“, sagt Stadtplaner Holger Ludorf, der das Projekt Masterplan Mobilität in diesem Jahr federführend begleiten wird: „Demografische Veränderungen, aber auch die Anforderungen von Klimaschutz und Nachhaltigkeit erfordern einen grundlegenden Wandel unterstützt von neuen Technologien“, so Ludorf in einer Pressemitteilung der Stadt Coesfeld.

Die Tendenz sei klar: „Weg von der autogerechten Stadt hin zu mehr nachhaltiger Mobilität. Damit können wir unsere Stadträume auch ein Stück weit zurückgewinnen, als Treffpunkte und Orte sozialer Interaktion“, erläutert Ludorf.

Was erstmal etwas theoretisch klingen mag, wird in den nächsten Wochen konkret, nachdem sich die mit der Konzeption beauftragten Fachbüros bereits im vergangenen Herbst in der Stadt umgesehen und eine Bestandsanalyse vorbereitet haben. Im Januar wurde eine Lenkungsgruppe mit Akteuren aus verschiedenen Bereichen gebildet und schon in der nächsten Woche werden sich die Mitglieder des Umweltausschusses, des Ausschusses für Planen und Bauen und des Bezirksausschusses vorab in nichtöffentlicher Sitzung mit der Thematik befassen. Am Mittwoch (9. 3.) folgt dann der öffentliche Auftakt.

Nach allgemeinen Informationen zu den Zielen und dem Ablauf des Prozesses wird sich mit Prof. Hermann Knoflacher ein prominenter Verkehrsforscher online für einige Live-Impulse dazuschalten, bevor Sonja Rube, die das Projekt extern begleitet, ein paar Coesfelder zu einer Podiumsdiskussion zusammenbringt.

Interessierte können sich online dazuschalten, denn der Auftakt zum Masterplan Mobilität wird ab 19 Uhr live übertragen auf dem Youtube-Kanal der Stadt Coesfeld. Das Video findet sich dann auch direkt auf der Website der Stadt www.coesfeld.de.