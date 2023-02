Überdachte Fahrradständer bleiben die Ausnahme

Noch stehen sie hinter einer Absperrbarke, aber schon bald gibt es in der Poststraße die ersten überdachten Fahrrad-Parkplätze in Coesfelds Innenstadt. Dazu wurden einige Abstellbügel im Stadtgebiet per Beschilderung zu Lastenrad-Parkplätzen umgewidmet.

Dies ist der vorläufige Abschluss einer Aktion, die den Radverkehr in der Stadt anschieben soll. Über 100 neue Abstellplätze für Zweiräder sind dabei entstanden. So hat die Stadt in der Süringstraße, der Kuchenstraße, der Bernhard-von-Galen-Straße sowie an der Jakobikirche nicht mehr zeitgemäße Fahrradständer durch neue Anlehnbügel ersetzt und teils zusätzliche Abstellmöglichkeiten geschaffen.

Die Überdachung an der Poststraße soll als Abstellmöglichkeit für Beschäftigte dienen, die ihr Fahrrad für längere Zeit sicher und witterungsgeschützt unterstellen wollen. Die ursprüngliche Planung hatte eigentlich sogar sechs Standorte für überdachte Anlagen vorgesehen. Neben der Poststraße waren auch die Jakobikirche, die Pfauengasse, die Rosenstraße, die Christophorus-Kliniken und der Rathaus-Innenhof im Gespräch. Die Verwaltung hatte schon in der Vorlage angekündigt, dass kurzfristig nur eine Anlage realisiert werden könne. Aber was ist zwei Jahre nach dem Ratsbeschluss aus den anderen Plänen geworden?

Der erste wurde schon vorher gestrichen: An der Pfauengasse sollten fünf Pkw-Plätze einer doppelstöckigen Fahrrad-Anlage mit 64 Fahrrad-Plätzen weichen. Der Stadtmarketingverein hatte etwas dagegen, die Verwaltung sah dennoch Bedarf und wollte mit der Realisierung bis zur Fertigstellung des Parkdecks Mittelstraße warten. Der Planungsausschuss dagegen strich den Vorschlag zur Pfauengasse auf SPD-Antrag ganz von der Tagesordnung.

Die spektakulärste Idee aber blieb in dem Beschlussvorschlag, den der Rat anschließend einstimmig verabschiedet hat. So sollte die Verwaltung prüfen, ob sich eine Fahrradtiefgarage nach niederländischem Vorbild unter dem Jakobi-Kirchplatz realisieren lasse. Geprüft wurde aber noch nichts. „Die Planung zur Umgestaltung der Fußgängerzone wurde zurückgestellt. Daher konnte dieser Punkt noch nicht geprüft werden“, teilt Stadt-Sprecherin Andrea Zirkel mit Verweis auf Stadtplaner Holger Ludorf mit. Ob die rund 500 000 Euro teure Lösung verhältnismäßig wäre, wurde im Rat damals schon angezweifelt. Ebenfalls prüfen soll die Verwaltung eine überdachte Abstellanlage im Rathaus-Innenhof. „Für diesen Bereich hat noch keine Überplanung stattgefunden“, so Ludorf. „Hier sollen zunächst die Festlegungen im Masterplan Mobilität zum Thema Parkraum abgewartet werden.“

Und die Rosenstraße? Dort sollte der Bau einer überdachten Abstellanlage als Anforderung in den Investoren-Wettbewerb für das Kapuziner-Quartier eingebracht werden, so der einstimmige Ratsbeschluss. Passiert ist dies aber nicht. „Aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Entwicklung des Kapuzinerquartiers wurde für die Konzeptvergabe keine strenge Anforderung formuliert. Die eingereichten Entwürfe müssen jetzt zeigen, inwieweit eine überdachte Abstellanlage in die Planungen integriert werden kann“, so der Stadtplaner. Es klingt eher nach Prinzip Hoffnung. So oder so: Die allermeisten Räder werden wohl im Regen stehen gelassen.