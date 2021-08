Überraschung für 90-jährige Mimin

Coesfeld

(ho). Am Sonntag feierte Clementine Winking ihren 90. Geburtstag. Sie gehört zu den Gründungsmitgliedern der Freilichtbühne Coesfeld. Im Jahr 1952 spielte sie im „Weißen Rössl“ die Wirtin und 2018 stand sie sogar nochmal als Johanna in dem von Sabine Wulf geschriebenen und inszenierten Musical „AltGold“ auf der Freilichtbühne in Coesfeld. Natürlich ließ es sich eine Abordnung des AltGold-Ensembles nicht nehmen, die Jubilarin mit einem extra auf sie umgedichteten Medley aus Melodien des Musicals zu überraschen. Das Geburtstagskind Clementine Winking war völlig überwältigt und wagte zur Zugabe mit ihrem Bruder Hans Benson einen flotten Walzer auf dem Rasen ihres wunderschönen Gartens. „Allein für diese gelungene Überraschung hat es sich gelohnt, 90 Jahre jung zu werden“, brachte sie ihre große Freude zum Ausdruck.