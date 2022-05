„Ukrainekrise fördert Themen der Zeit“

In einer Zeit, in der in Europa ein unaushaltbarer Krieg tobt und in der die Corona-Pandemie noch immer allgegenwärtig ist, im Lokalen Wahlkampf machen? „Das geht sehr gut“, meint Mareike Raack. Die Bürger würden die Zusammenhänge der globalen Geschehnisse gut verstehen und sich vor allem dafür interessieren, wie Deutschland und auch unsere Region in Zukunft von anderen Ländern unabhängiger sein kann. Die 29-Jährige tritt bei der Landtagswahl für Bündnis 90/Die Grünen an und will – entweder als Direktkandidatin im Wahlkreis 78 Coesfeld I - Borken III oder über die Liste – in den Landtag einziehen.

Mareike Raack will für Bündnis 90/Die Grünen in den Landtag einziehen

„Wahlkampf ist ein Vollzeitjob“: Mareike Raack, 29 Jahre alt und Coesfelderin, geht unter anderem an Ständen in der Fußgängerzone auf Stimmenfang. Im Landtag möchte sie vor allem die Mobilität und den Ausbau der Windenergie vorantreiben. Zurzeit sitzt sie im Kreistag.

An diesem Vormittag baut sie gemeinsam mit weiteren Parteimitgliedern ihren Wahlkampfstand in der Fußgängerzone auf. Direkt gegenüber geht die CDU auf Stimmenfang. Wilhelm Korth, Kandidat der Christdemokraten und Landtagsabgeordneter, kommt kurz rüber. Er grüßt, man kennt sich. Und obwohl Raack ihm bei der Landtagswahl 2017 unterlag und „enttäuscht“ gewesen sei, lässt sie sich nicht entmutigen, noch einmal gegen ihn anzutreten. „Das Gute ist, dass ich jetzt die Strukturen besser kenne“, sagt die studierte Politikwissenschaftlerin.

In den vergangenen drei Jahren, nach Abschluss ihres Master-Studiums, arbeitete die Coesfelderin für eine Bundestagsabgeordnete. Seit Februar ist sie in Vollzeit im Wahlkampfmodus.

„Mich wundert es, wie viel Zeit dabei drauf geht, im Wahlkreis von A nach B zu kommen“, spricht die Coesfelderin das erste Thema an. Ein eigenes Auto besitzt sie nicht, die meisten Wege legt sie mit dem Zug zurück. Vor allem in Richtung Borken seien die Anbindungen schlecht, „deshalb plädiere ich für die Reaktivierung der Trasse Coesfeld – Bocholt“. Der Ausbau der Mobilität ist für Raack, die im Kreistag sitzt, ein großes Thema. Alternativen will sie schaffen sowie das Job- und Azubiticket, das dem Semesterticket gleichgestellt sein soll, einführen. Um den Artenschutz voranzutreiben, müsse die zunehmende Versiegelung gestoppt werden. „Vielleicht denken wir mal darüber nach, Wohnungen über Supermärkte zu bauen“, überlegt die Coesfelderin. Auch die Beteiligung Jugendlicher an der Politik und der Ausbau der Windkraft liege ihr am Herzen.

Letzteres sei besonders durch den Krieg wieder stärker in den Fokus gerückt, wie sie in Gesprächen mit Wählern festgestellt habe. „Die Ukrainekriese fördert die Themen der Zeit.“ So würden sich viele Gedanken machen über die Unabhängigkeit von anderen Ländern bezüglich der Energie, „da wären wir wieder bei Windkraft“, so Raack. Auch Lebensmittelknappheit seien immer wiederkehrende Themen, die die Leute beschäftigen würden. Wichtig ist ihr zu betonen, dass trotz des Krieges auch die „Klimakrise nicht vergessen“ werde.

Privat ist Mareike Raack sozial engagiert, „seit langem bin ich zum Beispiel Mitglied bei der Tafel“. Zudem habe sie für ihren Wahlkampf neben den Ständen und der Teilnahme an Veranstaltungen auch zu sozial ausgerichteten Projekten und Vereinen Kontakt aufgenommen, die sie aktuell nacheinander besucht. „Wahlkampf ist eben ein Vollzeitjob.“

Kraft kann Raack beim Gehen des Jakobsweges schöpfen, was sie zwei Mal getan hat. „Man ist mit wenig zufrieden und trägt das, was man hat, auf dem Rücken“, sagt sie. An Optimismus jedenfalls mangelt es der jungen Coesfelderin nicht: „Ich hoffe, dass dieser Urlaub auch als Landtagsabgeordnete noch möglich ist...“