Ulrich Krechting fackelt nicht lange

Coesfeld

Ganz schnell hatten die Mitglieder des Bürger- und Junggesellen Schützenvereins Coesfeld am frühen Samstagnachmittag bei ihrem traditionellen Schützenfest am Walkenbrückentor ihren neuen König samt Gefolge gefunden. Nach dem 205. Schuss stand Ulrich Krechting als neuer König fest. Zur Königin wählte er Stefanie Brinkmann. Als Ehrendamen standen dem neuen Königspaar Stefanie Klostermann und Ines Krechting zur Seite. Sternkönig wurde Florian Klostermann. „Wir tragen in diesem Jahr alle einen Sticker mit dem Namen des neuen Königs am Frack“, erklärte Jochen Hunkemöller vom Bürger- und Junggesellen Schützenverein eine Neuerung des Fests. „Das haben wir uns wegen Corona überlegt. Niemand soll hier lange fragen müssen, wer König geworden ist. Jeder, der kommt, kann sofort mitfeiern. Es soll ein Fest für alle sein“, so Hunkemöller über den Sinn des silberfarbenen Aufklebers, auf dem der Namenszug des neuen Königs sowie eine Krone aufgedruckt waren. Dem neuen König Ulrich Krechting war die Freude über seinen großen Coup anzumerken. „Es gab mehrere Anwärter für den Königsthron“, so Krechting über das diesjährige Schießen der Schützen. Doch es habe auch gewisse Absprachen gegeben, deutete der Spieß in Ausbildung aus der zweiten Kompanie schließlich an.

Von Simone Mattern