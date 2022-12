Umstrittenes Bauvorhaben

Coesfeld

Wenn der Stadtrat zustimmt, bekommt Coesfeld ein neues, weithin sichtbares Entree-Gebäude an der Daruper Straße. Dort, wo früher das Autohaus Asse und eine Tankstelle waren, will die Christophorus-Gruppe ein großes Versorgungszentrum für ihre Kliniken und Senioreneinrichtungen errichten. Hintergrund ist auch, dass sie in den Krankenhäusern – vor allem in Coesfeld – dringend mehr Räume für die Versorgung von ambulanten und stationären Patienten benötigt. Dafür sollen Nebennutzungen wie Lager, Labor und Technik zur Daruper Straße hin ausgelagert werden. Auch die komplette Krankenhaus-Apotheke soll ins neue Zentrum umziehen und dadurch im Coesfelder Krankenhaus Platz für einen neuen Bettentrakt schaffen.

Von Detlef Scherle