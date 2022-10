Umzug oder Mütze für den Gottesdienst

Mit Blick auf die steigenden Energiekosten machen sich auch die Kirchengemeinden schon Gedanken über Einsparungen. „Wir legen unsere Gottesdienste von der Kirche in das Pfarrzentrum, auch in Goxel“, so Pfarrer Johannes Hammans über die Anna-Katharina-Gemeinde. „Die Anna-Katharina-Kirche ist zum Beispiel gasbetrieben, unser Pfarrzentrum wird jedoch über einen Luft-Wärmetauscher geheizt. Zum Glück haben wir uns damals für den Einbau entschieden.“ In Stevede gebe es noch keine endgültige Lösung, aber man sei in Gesprächen. Die Temperatur in den Kirchen werde auf das empfohlene Minimum gesenkt, rund elf Grad. „Eine gewisse Grundwärme muss vorhanden sein, vor allem auch, damit die Orgel nicht leidet“, erklärt Hammans.

Wärmer anziehen müssen sich künftig die Gottesdienstbesucher aller Kirchengemeinden. Die Temperatur in den Kirchen wird wegen steigender Energiekosten überall gesenkt. Wie es genau in der Lambertigemeinde aussehen wird, darüber spricht der Kirchenvorstand noch.

Weitsicht ist bei alldem Voraussetzung. „Spontan in die Kirche zu wechseln, wenn das Pfarrzentrum zu klein werden sollte, geht nicht. Wir können die Temperatur pro Stunde nur um ein oder zwei Grad erhöhen.“ Sollte dies schneller geschehen, könne das Holz der Orgel reißen oder Kunstgegenstände kaputtgehen. Auch wenn damit zunächst eine Lösung gefunden ist, eine Restsorge bleibt: „Der weitere Verlauf der Pandemie kann uns noch einen Strich durch die Rechnung machen. Aber dann lieber mit Mundschutz im Pfarrheim, als ohne in der kalten Kirche“, so Hammans, der bereits einen Blick auf 2023 und einen weiteren Energievorteil wirft: „Jetzt fehlt uns noch unsere Photovoltaik-Anlage. Die kommt nächstes Jahr und soll nach und nach auf Dächern der Kirchengemeinde installiert werden.“

Die evangelische Gemeinde hingegen bleibt in der Kirche, so Pfarrerin Birgit Henke-Ostermann – bei elf Grad. „Befragt, ob sie zum Gottesdienst lieber ins geheizte Gemeindehaus umziehen wollen, hat die überwältigende Mehrheit der Gottesdienstbesucher bekundet, das man sich gegen Kälte anziehen und eine Decke sowie Mütze und Handschuhe mitnehmen kann.“ Wenn keine Gottesdienste stattfinden, wird die Temperatur auf sieben Grad gesenkt. „Ausnahme sind die Weihnachtsgottesdienste. Da heizen wir auf 16 Grad auf, aber nur an Heiligabend und am ersten Weihnachtstag“, schaut Birgit Henke-Ostermann voraus. „Vorher haben wir aber auch nie höher als 16 Grad geheizt.“

Um der Kälte zu trotzen, gibt es weitere Ideen: „Regelmäßige Gottesdienstbesucher können ihre Decken trocken, warm und hygienisch in einer personalisierten Papiertüte in der Sakristei lagern. Für andere werden Decken angeschafft.“ Über einen heißen Tee vor und nach dem Gottesdienst werde ebenso nachgedacht, wie über kurze Predigten. „Vielleicht fällt uns noch etwas anderes ein. Früher waren Kirchen grundsätzlich ungeheizt, der Kölner Dom ist es bis heute. Das wissen die Leute und es geht.“

In der Gemeinde St. Johannes in Lette wird ebenfalls am Temperaturregler gedreht, allerdings auf 14 Grad, wie Annette Nagel-Drees, stellvertretende Vorsitzende des Kirchenvorstandes berichtet. „Wir haben auch sogenannte Datenlogger, die Temperatur und Luftfeuchtigkeit überprüfen.“ Nicht zuletzt, damit die Orgel keinen Schaden nimmt. „Außerdem werden wir die Außenbeleuchtung rund um die Kirche reduzieren. Statt um 23 geht sie schon um 21 Uhr aus. Morgens passt sie sich der Dämmerung an. Da müssen wir auch schauen, wie praktikabel das ist. Es soll ja niemand dadurch gefährdet werden.“

Wie es die Lamberti-Gemeinde handhabt, steht noch nicht fest, so Pastoralreferentin Ruth Fehlker. „Es gibt natürlich schon erste Ideen, aber unser Kirchenvorstand tagt am 17. Oktober. Wir werden versuchen, gute Wege zu finden, um sowohl feiern zu können, aber auch verantwortlich mit den Ressourcen umzugehen. Klar ist aber schon mal, dass keine unserer Kirchen so warm wird wie sonst.“