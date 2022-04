Unbekannte zerstören „Toleranz-Bank“

Coesfeld

(fix). Nachdem mehrmals Regenbogenfahnen gestohlen und beschädigt wurden, ist das St.-Pius-Gymnasium erneut Ziel von Vandalismus geworden. Unbekannte zerstörten in der ersten Ferienwoche die am Haupteingang aufgestellte „Toleranz-Bank“. Sie stand symbolisch für Offenheit und Toleranz gegenüber verschiedenen Lebensformen und Weltanschauungen. Gestaltet worden war sie im Rahmen der „Woche für Toleranz“ von Schülern in Zusammenarbeit mit der Gruppe „Young Caritas“ des Kreis-Caritasverbandes (wir berichteten). Auf der Bank sind die Regenbogenfahne und verschiedene Familienkonstellationen abgebildet. Die Rückenlehne ziert außerdem ein Bild der Erdkugel auf blauem Grund.