Und die Party findet doch im Zelt statt

Als der Zug kurz stoppt, drehen sie so richtig auf. Sie recken ihre Krückstöcke in die Luft, schieben ihre Rollatoren hin und her und heizen bekleidet mit Brille aus den 80ern und grauem Haar am Rondell so richtig ein – und stecken die jubelnde Menge damit direkt an. Allen voran die Kinder – die in Monster-, Feuerwehr- oder Bärenkostümen stecken – hüpfen und springen mit den Seniorinnen, was das Zeug hält. „Wir wollen den Rentnern mal zeigen, dass man auch im Alter noch feiern kann“, ruft Annette alias Irmchen, bevor Dörthe, Berta, Hermine und Co. „Cordula Grün“ anstimmen. Wilau!

Dörthe, Berta, Irmchen und Co. lassen es krachen: Mit ihren Rollatoren und Tanzeinlagen sorgen sie für beste Unterhaltung. Hunderte Jecken waren gestern beim Karnevalsumzug in Goxel dabei.

Ganz egal, ob jung oder alt: „Es ist das Beste, jetzt nach Corona“, sagt Pfarrer Johannes Hammans, der traditionell beim Goxeler Karneval an vorderster Front ist und das Bad in der Menge genießt. Damit spricht er hunderten kleinen und großen Jecken aus der Seele, die gestern Nachmittag die Straßen Goxels säumen und auf den kunterbunten Umzug warten – organisiert von der Nachbarschaft Wittenfeld. „Wer hier geboren ist, hat das Karnevalsvirus in sich“, sagt Svenja, die als Hund verkleidet ihrer Clique und den Nachbarn zuprostet. Ein paar Meter weiter winken zwei Einhörner und ein Leopard herüber: „Bitte nicht füttern“ steht in großen Lettern auf einem Zettel, der vor ihnen hängt. Schade.

Voller Vorfreude auf den Zug und bereit, jede Menge Kamelle zu fangen, recken die Kids ihre Köpfe die Straße hinauf. Der zweijährige Timo hat auf den Schultern seines Vaters wohl den besten Blick des Tages. „Es ist hier super für die Kinder“, meint Mark Pöpping.

Mit Pauken, Trompeten und jeder Menge Musik und Konfetti hat sich der Zug mit rund 20 Gruppen schon längst in Bewegung gesetzt. Erfahrungsgemäß ist das Lokalkolorit beim Karneval in Goxel zuhause – so auch gestern. „Wir haben für jeden das passende Zelt dabei“, sagt Claudia von der Nachbarschaft Witte Sand und lacht. Zum ersten Mal gibt es in diesem Jahr in Goxel keine Party im Festzelt – das haben die Nachbarn zum Anlass genommen, einfach selbst in kleine Zelte zu schlüpfen. „Unsere Party findet trotzdem im Zelt statt“, versichern die Nachbarn jubelnd.

Bonbons, Lollis und Popcorn fliegt tütenweise von den Wagen, die sich durch die Straßen schlängeln. „Hauptsache, die Kinder haben Spaß“, lächelt Ingo vom Rekener Postweg. Die Kids, die der Menge unermüdlich „Wilau“ entgegenrufen, können so gerade über den Rand des in Regenbogenfarben getauchten Wagens schauen. Da ist es wieder: das Goxeler Karnevalsvirus.

Nonnen, Scheichs, Rugby-Spieler oder ein Zug mit vielen Wagen, aber ohne Bremsen: Ein tolles Bild bietet sich gestern allen Narren, die sich in viele kreative Kostüme geschmissen haben. „Wir wollten immer schon mal aus einem Blumentopf wachsen“, schreit ein buntes Gewächs die Straße hinunter. Und tatsächlich: Große Blumentöpfe hat sich die Fußgruppe um die Hüften geschnallt und sich in Sonnenblumen verwandelt. Es grünt so grün, wenn die Goxeler Narren zieh’n! Mitten unter die feiernde Meute hat sich auch seine Hoheit gemischt: „Natürlich müssen wir uns hier blicken lassen“, freut sich Die-La-Hei-Prinz Mike I.

Plötzlich, man fragt sich, wo sie auf einmal herkommen, sind die Rentnerinnen mit ihren Krückstöcken und Rollatoren wieder da und schwingen ihr Tanzbein. Ihr Motto: Jetzt schon an später denken. Na dann: Wilau!