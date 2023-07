Unfall beim Linksabbiegen

In einen Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 525 am Abzweig zum Kloster Gerleve waren drei Fahrzeuge verwickelt. Zwei mussten abgeschleppt werden.

Coesfeld. Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 525 in Höhe des Abzweigs zum Kloster Gerleve ist am frühen Dienstagnachmittag eine Person leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein Legdener mit seinem Auto auf der B 525 in Richtung Nottuln unterwegs und beabsichtigte, nach links in Richtung Kloster Gerleve abzubiegen.

Dabei übersah er ein Auto, das geradeaus in Richtung Coesfeld unterwegs war. Bei der Kollision gerieten die Fahrzeuge ins Schleudern und streiften dabei ein drittes Auto. Nach dem Unfall waren zwei Pkw nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Auf dem Teilstück der B 525 gilt Tempo 70.

Auch die Feuerwehr Billerbeck war unter Einsatzleitung von Ingo Werner vor Ort und sorgte für die Entfernung ausgelaufener Betriebsstoffe.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B 525 in Richtung Coesfeld gesperrt. Der Verkehr in Richtung Coesfeld wurde bei hohem Aufkommen über die Kreisstraße 53, an der die Benediktinerabtei St. Joseph (Kloster Gerleve) liegt, und die Bergallee sowie die Billerbecker Straße umgeleitet.