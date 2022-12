Unternehmer warten zehn Tage auf Post

Die Pointe der Geschichte erzählt Heiner Pier gleich zu Beginn: „Nachdem ich seit dem 24. November gar keine Briefe mehr bekommen habe, kam am Montag ein riesiger Stapel Post herein“ – darunter eine ganze Reihe Rechnungen, „teilweise überfällig, und auch Post von der Versicherung für unsere Flotte“, berichtet der Busunternehmer von Pier-Hüwe Reisen. „Es ist eine Katastrophe!“ Und damit ist der Coesfelder Kaufmann nicht alleine.

„Als meine Frau mit dem Postboten gesprochen hat, meinte der, dass der Spind für unseren Bezirk noch immer bis oben hin voll sei“, schüttelt Pier den Kopf. Pakete kämen noch einigermaßen zuverlässig an. Doch zehn Tage ohne Post zu sein, „geht gar nicht“, findet Pier. „Am Ende kommt auch die Mahnung nicht mehr an und dann steht der Gerichtsvollzieher vor der Tür und man weiß von nichts“, zeichnet der Unternehmer von der Sökelandstraße ein Worst-Case-Szenario. Dass eine Programmzeitschrift nicht rechtzeitig ankomme und daher schon veraltet sei, sehe Pier noch als das geringste Übel.

Ein Anruf bei Expert nebenan bestätigt: Das Problem hat Pier-Hüwe nicht exklusiv. „Es wäre mir jetzt nicht mal mehr aufgefallen“, gesteht Ingo Waltering. Doch ein Blick auf die Poststempel der Couverts im Papierkorb zeigt am Montag: 27. 11., 28. 11., 29. 11.... „Ob ein Brief zwei oder drei Tage braucht, spielt keine Rolle, aber sieben Tage sind schon lange, vor allem, wenn es um Rechnungen geht“, meint der Filialleiter. Viel ärgerlicher aus Sicht von Waltering sei, dass die Post ihm signalisiert habe, möglichst von Kundenanschreiben und Postwurfsendungen im Dezember abzusehen, weil man nicht garantieren könne, dass diese rechtzeitig ankommen. „Als Marketinginstrument“, falle die Post zunehmend durchs Raster, erklärt Waltering. „Da müssen wir uns Gedanken über andere Medien wie Beilagen in Zeitungen oder Anzeigen machen.“

Beim ICF-Reisebüro Klöpper schräg gegenüber ist das Problem dagegen eher, dass die Post falsch zugestellt werde. Vor fast einem Jahr habe man die Post gebeten, die Briefe nicht mehr ans Postfach, sondern direkt ins Reisebüro zuzustellen. „Das klappt bis heute nicht“, bedauert Christina Smyra. Immerhin: Am Postfach kämen die Briefe noch verlässlich an. Dafür bekommt die Reisebüro-Mitarbeiterin die Post vom Nachbarn. „Herr Klöpper kam mit einem ganzen Stapel Briefe zu uns rüber“, bestätigt Daniel Witte vom Gartenfachmarkt Wübken in der Wiesenstraße auf Nachfrage.

Das Reisebüro Klöpper hat derweil Konsequenzen gezogen: Reiseunterlagen werden nur noch per Mail zugestellt. Auf diesen Zug springt nun auch Heiner Pier auf. „Wir gehen dazu über, die Rechnungen nur noch per E-Mail zu versenden“, sagt der Coesfelder. „Denn ich muss ja davon ausgehen, dass meine Post bei den Kunden auch nicht ankommt.“

Das sagt die Post: Wegen eines hohen Krankenstandes der Zusteller – von Corona bis hin zu langwierigen Brüchen – sei die Situation in Coesfeld gerade „eine besondere Herausforderung“, sagt Rainer Ernzer. „Und bis Weihnachten können wir auch noch keine Entwarnung geben“, fügt der Pressesprecher der Post hinzu. Zwar habe man schon mehrere Personen neu eingestellt, doch die Einarbeitung dauere drei bis vier Wochen. Gleichwohl sei eine Verzögerung von zehn Tagen nicht hinnehmbar. „Da müssen wir besser werden und dafür entschuldigen wir uns auch in aller Form“, betont Ernzer. Derzeit gäben die Zusteller alles, um mit dem vorhandenen Personal die Situation zu stemmen, damit „alle Sendungen pünktlich unterm Weihnachtsbaum liegen“, so Ernzer. Nach Weihnachten rechne er dann mit einer Entspannung.