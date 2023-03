Unterstützung für ukrainische Studenten

Seit Beginn des russischen Angriffskrieges sind knapp 500 Menschen aus der Ukraine nach Coesfeld geflohen, darunter viele junge Leute. „Viele der Geflüchteten mussten alles hinter sich lassen. Wir haben einige Studenten aus der Ukraine, die ihr Studium in Deutschland fortsetzen wollen und benötigten daher dringend Laptops“, erläuterte Paul Zumbült bei der Übergabe der Geräte, wie diese eingesetzt werden sollen. Es gebe über die Ukrainer hinaus auch weitere Flüchtlinge, die bereits in ihren Ländern studiert haben. „Das Studium bietet ihnen die Möglichkeit für eine gute Zukunft im Arbeitsmarkt“, so Zumbült. Er bedankte sich bei Volker Höcke von der SG Service IT GmbH für das Equipment und zusätzlich für eine Tischtennisplatte, welche bei den regelmäßigen Treffen der Flüchtlinge genutzt werden kann. Die SG Service unterstützt das Engagement der Ehrenamtlichen für die Geflüchteten laut Pressemitteilung gern. Viel Freude hatte Anton Jaeker bei der Installation der Laptops. Der Schüler der Freiherr-vom-Stein-Realschule absolvierte ein zweiwöchiges Praktikum bei der SG Service IT GmbH und freute sich, die Aktion mit seiner Arbeit auf den Weg bringen zu können.