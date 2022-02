„Valentüten“ als neues Format

Coesfeld

Sie ist in den vergangenen Jahren schon zu einer schönen Tradition geworden: Die Aktion „frei.raum.liebe“ für Coesfelder Paare am Valentinstag. In diesem Jahr haben sich die Projektverantwortlichen von frei.raum.coesfeld in Zusammenarbeit mit der Ehe,- Familien, und Lebensberatungsstelle EFL des Bistums Münster ein neues Format ausgedacht. Alle Paare, ganz egal welcher Art und welcher sexuellen Orientierung, sind am kommenden Montag (14. 2.) eingeladen, unter dem Motto „Valentüten-Tag“ eine selbst gepackte Überraschungstüte für ein anderes unbekanntes Paar ins „Paradies“ der St. Jakobikirche zu bringen.