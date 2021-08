Vandalismus am Pulverturm

Coesfeld

(fix). Zwei noch unbekannte Täter haben am Freitag – wie berichtet – am Pulverturm am Schützenring einen Stuhl in Brand gesetzt. Dazu beschädigten sie noch das Schloss und das Tor zum vom Heimatverein betreuten Gelände. Es hätte auch noch mehr passieren können. Laut Edith Eckert-Richen, Vorsitzende des Heimatvereins, war der brennende Stuhl mitten in den Freisitz gestellt worden. Deswegen fing auch noch ein Gesteck auf dem Tisch Feuer. Der Verein ist schockiert und verärgert. „Der Freisitz ist das Liebste, was wir hier haben. Es steckt so viel Herzblut darin“, betont Eckert-Richen. Sie hofft, dass die Täter gefasst werden.