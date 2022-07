Vater und Sohn besteigen den Thron

Jan Dirk Hörbelt steht mit dem Gewehr bereit. Sein Fokus liegt auf dem letzten Stück Holz, das einst einen Vogel darstellte. Rund 200 (Jung-)Schützen hatten da dem Federvieh mit zahlreichen Schüssen schon ordentlich zugesetzt. Hörbelt konzentriert sich, drückt ab, Holz splittert und der Vogel fällt begleitet von Jubel zu Boden. Doch damit hat Lette am Montagmittag zunächst seinen Bierkönig gefunden. Vater Alfred Hörbelt zeigt sich sichtlich stolz über den Erfolg seines Sohnes. „Da dachte ich mir: Jetzt musst du nachziehen“, wird der Vorsitzende des Allgemeinen Letter Schützenvereins später sagen. Denn nach kurzer Pause und lockeren Gesprächen packt auch den Vater der Ehrgeiz, sich als Schützenkönig feiern zu lassen. Und tatsächlich: Mit knapp einem Dutzend Schüssen gelingt es ihm, den Vogel zu Fall zu bringen. Das Vater-Sohn-Duo ist perfekt. Zur Schützenkönigin erwählt Alfred Hörbelt Christiane Hessel-Wirtgen. Andrea Wichmann und Mechthild Hörbelt als Ehrendamen sowie Herbert Hessel und Christian Wichmann komplettieren den Thron.

Mit großer Vorfreude sowie musikalischer Unterstützung der Blaskapelle Holtwick machen sich die Schützenbrüder- und schwestern am Vormittag auf den Weg zur Vogelstange im Ernstings-Sportpark. Alfred Hörbelt freut sich sehr, dass das Fest dieses Jahr stattfinden kann: „Für uns ist es tatsächlich eine Art Befreiung“, erzählt er sichtlich erleichtert. „Endlich wieder Schützenfest“, fügt der Schützenkönig hinzu. Zudem zeigte er sich sehr erfreut über die erneut hohe Teilnehmerzahl: „Wir haben tatsächlich genauso viele Teilnehmer wie vor der Pandemie.“ Auch Andreas Remmert, ebenfalls Mitglied des Schützenvereins, ist sehr zufrieden mit dem großen Andrang an Gästen. „Am Sonntag hatten wir ungefähr 400 Gäste mehr als in den Jahren vor der Pandemie.“ Das Schützenfest sei auch immer eine Art Zusammenkommen. „Alle mal wieder auf einem Fleck zu sehen.“

Und beim traditionellen Königsball am Montagabend lassen es alle dann auch noch mal im Festzelt richtig krachen.