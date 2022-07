Veränderungen in prominenter Innenstadtlage

Coesfeld

„Räumungsverkauf“ steht aktuell an zwei großen Geschäften in allerbester Lage in der Innenstadt: Intersport Schlüter an der Süringstraße und Depot an der Schüppenstraße. Während das Sportgeschäft unter neuem Namen und leicht umgebaut in Kürze wieder zum gewohnten Kundenmagneten werden soll, verlässt die Deko-Kette Coesfeld. Eine Nachnutzung für die Immobilie zeichne sich noch nicht ab, gibt der Eigentümer, der nicht namentlich genannt werden möchte, Auskunft. Allerdings laufe der Mietvertrag auch noch bis zum Jahresende. Ein längerer Leerstand in dieser prominenten Lage in unmittelbarer Nachbarschaft zum Marktplatz soll vermieden werden, aber es sei „sehr schwer“, einen angemessenen Mieter zu finden, sieht der Eigentümer eine echte Herausforderung. Zwischen Marktplatz und Süringstraße stehen aktuell bereits weitere Ladenlokale leer.

Von Ulrike Deusch