Verein ist startklar fürs Geburtstagsfest

Im Rampenlicht sollen vor allem die vielen unterschiedlichen Abteilungen stehen, die den Sportverein ausmachen und ihn mit Leben füllen. In diesem Jahr feiert die DJK Vorwärts Lette ihren 100. Geburtstag – was unter anderem mit einem Festtag für Groß und Klein am 11. Juni auf dem Sportplatz begangen werden soll. „Wir haben bewusst auf eine Festwoche verzichtet“, sagt Vereinsvorsitzender Jürgen Sicking in einem Gespräch. Jede Abteilung – von Fußball über Tennis bis hin zum Basketball – wird dazu einzelne Events auf die Beine stellen, um sich zu präsentieren, dazu wird es ein Vereinsfest für Mitglieder geben. So soll das Festjahr des Vereins gut gefüllt werden.

An welchem Tag der Verein gegründet wurde, ist aus den vorliegenden Unterlagen nicht zu entnehmen. „Es war aber auf jeden Fall im Herbst 1923“, berichtet Sicking. Einen kleinen Rückblick auf die Geschehnisse der vergangenen Jahrzehnte soll es anhand von Fotos am Jubiläumstag geben. „Am 11. Juni laden wir die gesamte Familie zu uns ein“, freut sich der Vereinsvorsitzende auf ein buntes Fest. Beginnen soll der Tag mit einem Gottesdienst auf dem Sportplatz, daran schließt sich ein Tag der offenen Tür an. Besucher und vor allem die Letteraner sind eingeladen, den Verein und die Örtlichkeit näher kennenzulernen. „Dazu wird es kleine Workshops aus verschiedenen Kursen geben“, kündigt der Vereinsvorsitzende an. Begleitet wird der Tag von einem bunten Rahmenprogramm sowie von einem Festakt für geladene Gäste.

Am 19. August folgt ein Festtag für alle Mitglieder des Sportvereins. „Damit möchten wir uns bei unseren Mitgliedern bedanken, denn ohne sie kann schließlich kein Verein bestehen“, bringt es Sicking auf den Punkt. Rund 900 zählt die DJK Vorwärts Lette aktuell.

Verschiedene Events werden zudem über den Sommer bis in den Herbst hinein von den verschiedenen Abteilungen organisiert. Einige davon stehen bereits fest, wie Sicking weiter berichtet. So wird sich die Tennis-Abteilung beim Johannes-Lauf am 3. Juni präsentieren und die Veranstaltung gemeinsam mit der Leichtathletik-Abteilung „ordentlich aufpimpen“. Die Breitensportabteilung lädt am 18. August zu einer Beachvolleyball-Nacht unter Flutlicht an der Grundschule ein.

Zum 100-jährigen Jubiläum legt der Verein zudem ein Festbuch auf, das am 20. April vorgestellt wird.