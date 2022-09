Verkehr bleibt der große Streitpunkt

Die Präsentation im Festsaal begann mit schönen Bildern von blühenden Wiesen. „Wohnen mit der Natur“, heißt das Motto, unter dem Am Baakenesch wie berichtet 32 Mikrohäuser und 8 Einfamilienhäuser entstehen sollen. Und der Projektverantwortliche Reinhold Zumbült von der VR-Bank gab sich größte Mühe, die ökologischen Vorzüge des geplanten Mikrohausquartiers in den Vordergrund zu rücken: PV-Anlagen, Dachbegrünung, Grünflächen und nachhaltige Materialien statt Beton. All dies interessierte die Anwohner des Neubaugebiets aber höchstens am Rande. Zumbült ahnte es wohl selbst, als er sagte: „Verkehr ist immer das Thema.“

Aber auch der Hinweis darauf, dass die Siedlung als „autoarmes Quartier“ nur einen Stellplatz pro Haus und 14 Besucherparkplätze sowie ein Car-Sharing-Angebot vorsehe, half wenig, um die Sorgen der Nachbarn vor einer dramatischen Verschlechterung der Verkehrssituation zu zerstreuen.

Denn schon bei der Bewertung der aktuellen Verkehrslage gingen die Ansichten weit auseinander. In einer ersten Verkehrszählung hatten die Planer eine gute Verkehrsqualität mit kurzen Wartezeiten festgestellt. Die Reaktion des Publikums: ungläubiges Geraune. An einem Nachmittag zwischen 15.30 Uhr und 18.30 Uhr sei diese erfolgt, hieß es auf Nachfrage. „Sie müssen mal morgens zwischen 7 und 8 Uhr kommen“, so ein Anwohner. Theoretisch sei abends sogar ein höheres Verkehrsaufkommen zu erwarten als morgens, entgegnete Ludger Schmitz, Fachbereichsleiter für Planung, Bauordnung und Verkehr und erntete dafür vielstimmige Ablehnung. Die morgendliche Ausfahrt aus dem Baakenesch sei problematischer als die abendliche Heimkehr, merkten mehrere Anwohner an.

Dies war erst der Startschuss zu einer fast zweistündigen Diskussion, die sich nahezu ausschließlich um den Autoverkehr drehte. „Warum müssen alle Baufahrzeuge durch den Verkehrsberuhigten Bereich?“, fragte einer. „Wenn das drei Jahre so geht, dann ist das keine verkehrsberuhigte Zone mehr, sondern eine Hauptstraße“, so ein anderer. Immer wieder wurde auch die Sorge um auf der Straße spielende Kinder vorgetragen. Er selbst halte sich auch nicht immer an die Schrittgeschwindigkeit, bekannte ein Nachbar. „Wenn Sie sich nicht an die Schrittgeschwindigkeit halten, müssen Sie sich an die eigene Nase fassen“, entgegnete Schmitz. „Das sind ja keine Einsiedler, die bekommen auch Besuch“, sorgte sich eine Anwohnerin. Die Belastung werde insgesamt naturgemäß steigen, so der Stadtplaner. Ob dies unzumutbar sei, könne nur ein Verkehrsgutachten klären. „Subjektiv aus Ihrer Sicht ja, objektiv wahrscheinlich nicht.“

„Warum wird die Lindenallee nicht mit einbezogen?“, fragte sich nicht nur einer der Anwohner. Diese stehe unter Naturschutz und müsste dafür so ausgebaut werden, dass die Wurzeln Schaden nähmen, so Schmitz. Dies sei kaum zu rechtfertigen. Als jedoch ein Anwohner anbot, einen Teil seines Grundstücks für eine mögliche Ausfahrt auf die Allee abzutreten, nahm Schmitz den Ball dankbar auf. „Das ist eine interessante Fährte.“ Diese Option werde auf jeden Fall geprüft, verkündete er unter dem Applaus der Anwesenden. Und so ist vielleicht doch noch eine versöhnliche Lösung in Sicht.