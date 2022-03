Verkehr im Hengtegebiet im Visier

Die Hausaufgaben-Liste für die Verwaltung ist lang. Knapp 50 Seiten umfasst der Abschlussbericht des Kölner Planungsbüros VIA zum Fußverkehrs-Check im Hengtegebiet. Zahlreiche Maßnahmen-Vorschläge zur Verbesserung, insbesondere des Fuß-, aber auch des Radverkehrs in puncto Sicherheit, Barrierefreiheit und Attraktivität finden sich darin. Die Verwaltung hat die Vorschläge geprüft und nun eine Strategie zur Umsetzung erarbeitet. Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick:

Wird die Hengtestraße zur Fahrradstraße? So schlägt es der Abschlussbericht zum Fußverkehrs-Check vor. Auch der Gehweg soll barrierefrei und das Parken eingeschränkt werden, so das Gutachten.

0 Seminarstraße: Hier empfehlen die Gutachter die Einrichtung einer Schulstraße, auf der morgens und nachmittags nur Radfahrer und Busse fahren dürfen. Über die Verkehrsführung inklusive der Buslinienführung müsse im Rahmen des Masterplans Mobilität entschieden werden, heißt es von der Verwaltung.

0 Hengtering/Wetmarstraße/ Seminarstraße: Einen Minikreisverkehr schlagen die Gutachter vor. Eine provisorische Umsetzung sei mit einfachen Mitteln möglich, so die Verwaltung.

0 Hengtering: Das Planungsbüro schlägt eine Fahrradstraße vor, die durch Randmarkierungen optisch verschmälert werden soll. Dies mache nur mit einer Weiterführung über Wetmar- und Seminarstraße Sinn, so die Verwaltung. Beide seien Teil des geplanten Fahrradstraßennetzes. Die Umsetzung hänge aber noch von den Entscheidungen über die künftige Verkehrsführung in der nordwestlichen Innenstadt ab.

0 Hengtering/Auf der Hengte: Das Gutachten rät zu Bodenschwellen zur Geschwindigkeitsreduzierung. Die Verwaltung nennt hier drei Möglichkeiten: eine Plateauaufpflasterung, eine Fahrbahneinengung oder „Kölner Teller“. Die Varianten sollen mit Anliegern diskutiert und die Ergebnisse den politischen Gremien vorgelegt werden.

0 Feldweg/Leisweg: Hier kann nach Vorstellung der Agentur ein Platz mit Aufenthaltsfunktion und Begrünung entstehen. Die Verwaltung hat eine Planungsskizze erstellt und wird ein externes Planungsbüro beauftragen.

0 Feldweg: Der Widerstand müsse hier erhöht werden, um den Durchgangsverkehr zu reduzieren, heißt es im Bericht. Tatsächlich entspreche die Gestaltung nicht annähernd den Anforderungen an einen verkehrsberuhigten Bereich, sagt die Verwaltung. Hier seien entweder eine Sperrung der Straße oder Plateauaufpflasterungen denkbar.

0 Hengtestraße: Der Gehweg solle möglichst barrierefrei werden und ausschließlich dem Fußverkehr dienen, so das Gutachten. Die Straße solle zur Fahrradstraße werden. Dazu könne eine Parkzone errichtet werden. Auch die Hengtestraße sei Teil des geplanten Fahrradstraßennetzes, heißt es von der Stadt. Hier sei eine Gesamtplanung einschließlich der Knotenpunkte und Nebenanlagen nötig.

0 Am Stockkamp: Hier könne eine Parkzone errichtet werden, um Gehwege frei von parkenden Autos zu halten, so die Empfehlung. Die Verwaltung will hier weitergehen und den gesamten Bereich westlich der Hengtestraße und nördlich des Hengterings als verkehrsberuhigten Bereich ausweisen. Dies könne vielleicht als Modellprojekt im Zuge des Masterplans Mobilität realisiert werden. Das soll zunächst Thema einer Anliegerbeteiligung werden.

Im Bauausschuss begrüßte Christoph Wolfers (Grüne), dass endlich mal ein Viertel aus Sicht der Bewohner betrachtet werde. „Ein Wohngebiet sollte so sein, dass man Kinder zum Spielen auf die Straße schicken kann.“ Er könne sich vorstellen, solche Betrachtungen auf das gesamte Stadtgebiet auszuweiten. Genau dies sei seiner Ansicht nach geplant, so der Ausschussvorsitzende Thomas Bücking (CDU).

Hans-Theo Büker (Pro Coesfeld) regte an, dass die Ergebnisse doch in den Masterplan Mobilität einfließen könnten. Große Bedenken habe er bei den Plänen zur Hengtestraße, denn ein ganzes Quartier über eine Fahrradstraße zu erschließen sei gar nicht zulässig.

Dies sei zu prüfen, antwortete Fachbereichsleiter Ludger Schmitz. Alle Wohngebiete abzuarbeiten, sei eine „Aufgabe für Jahrzehnte“. Der Masterplan Mobilität sei dabei eher das Instrument, um dies nach und nach angehen zu können, erklärte Schmitz.