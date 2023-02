Verletzte Wildtiere zentral unterbringen

Coesfeld

Eine Schlange hat er schon in der Badewanne gehabt und eine Rabenkrähe im Garten – so zahm, dass sie ihm nach kurzer Aufforderung auf die Schulter fliegt. Doch Klaus Dahms hat mittlerweile genug davon, für jedes aufgefundene Wildtier eine Einzellösung zu finden, die am Ende allzu oft so aussieht, dass er sich selbst um das Fundtier kümmern muss. „Ich habe das 20 Jahre lang privat gemacht“, sagt der Coesfelder. Aber längst sprengen Zeit und Kosten den Rahmen. Dem stimmt auch Christoph Steinhoff von der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Coesfeld zu: „Das Ganze muss jetzt mal professionell aufgestellt werden.“ Schon vor einem Jahr hatte Dahms daher eine Idee ins Spiel gebracht: eine Wildtierauffangstation. Und weil dies selbst für den Kreis Coesfeld allein ein aufwendiges Unterfangen wäre, sollen sich die Münsterlandkreise daran beteiligen. Einen Ort gäbe es dafür auch schon: das alte Tierheim in Lette, das frei wird, sobald die Einrichtung in diesem Jahr in den Neubau in Flamschen umgezogen ist.

Von Florian Schütte