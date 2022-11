Versteckspiel amüsiert das Publikum

Rund 80 begeisterte Besucher erlebten am Samstag die erfolgreiche Premiere der plattdeutschen Komödie „Ehe to´n Utprobeern“ (Ehe auf Probe) im Kolpinghaus Coesfeld mit. Die Spielschar der Kolpingsfamilie Lette war an diesem Abend zu Gast auf der Coesfelder Bühne und inszenierte den kurzweiligen Schwank in drei Akten aus der Feder von Claudia Freese mit viel Humor und einem guten Gefühl für das Plattdeutsche.

Gleich zu Beginn wurde den Zuschauern der inhaltliche Bezug des Stücks zu der bekannten Fernsehserie „Bauer sucht Frau“ nahegebracht. Patrick Nolte in der Rolle des Bauernsohns Bernd Bredendiek hatte sofort die Lacher auf seiner Seite. Als er morgens nach dem Melken noch einmal in die Federn kriecht, um erst gegen Mittag wieder aufzustehen, kommentiert seine Oma Klara (Hanni Eversmann) die Situation gelassen mit dem Sprichwort: „Wer slöpt, de sünnigt nicht.“ (Wer schläft, sündigt nicht.) Auch, wenn Bauer Bernd ein Frauenheld zu sein scheint, fehlt es ihm in mancherlei Hinsicht an gutem Benehmen. Zum Leidwesen von Vater Herrmann Bredendiek (Klemens Seggewiß) und Mutter Elke (Mechthild Rabbe) steckt Bernd nach dem Aufstehen seine bloßen Füße in einen Kartoffeleimer. So begann ein komisches Versteckspiel um wahre und gespielte Gefühle, die am Ende für die erfolgreiche Übergabe des landwirtschaftlichen Betriebs vom Vater an den Sohn entscheidend waren.

Das bestens unterhaltene Premierenpublikum dankte der Spielschar der Kolpingsfamilie Lette am Ende mit reichlich Beifall für den heiteren Abend.

7 Am Sonntag (27.11.) finden um 14.30 Uhr sowie um 19.30 Uhr zwei weitere Aufführungen statt. Ein letztes Mal führt die Spielschar das Stück am Sonntag (4.12.) um 19.30 Uhr auf. Karten sind im Vorverkauf bei Spielwaren Gernemann in Lette zum Preis von 6 Euro erhältlich. An der Abendkasse kosten sie 7 Euro.