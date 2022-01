Verwaltung lehnt Luftfilter-Versuch ab

Die Eltern-Vertreter am Heriburg-Gymnasium sind von der Stadtverwaltung enttäuscht. Die hat einen Versuch abgelehnt, bei dem die Berliner Firma Dema Airtech in zwei Klassenräumen und in der Turnhalle Luftfiltergeräte aufstellen und deren Wirksamkeit von einem unabhängigen Institut überprüfen und von der Uni-Klinik Ulm wissenschaftlich begleiten lassen wollte. „Das Ganze wäre für die Stadt Coesfeld sogar kostenlos gewesen“, berichtet Christoph Fels, stellvertretender Vorsitzender der Schulpflegschaft. Er kann die Weigerung nicht verstehen, hätte der Versuch doch wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse zeitigen können, was solche Geräte tatsächlich bringen. Die Eltern sähen darin – zusätzlich zum Lüften – eine Maßnahme, um die Virenbelastung in den Klassen zu reduzieren und dadurch mehr Sicherheit im Präsenzunterricht zu gewährleisten. Bundesweit ist der Einsatz umstritten. Die Studienlage ist, auch weil es sehr unterschiedliche Anlagen diverser Hersteller gibt, unübersichtlich.

Im Mainzer Willigis-Gymnasium (unten) hat die Firma Dema Airtech bereits wissenschaftlich begleitete Versuche durchgeführt, die die Wirksamkeit ihrer Geräte bestätigen. Am Heriburg-Gymnasium sollte das nun auch in der Schulsporthalle untersucht werden. Es wäre die erste wissenschaftliche Studie dazu in Deutschland gewesen – sie findet nun in Ahaus statt.

Nach der Ablehnung aus Coesfeld hat nun die Canisius-Schule in Ahaus (Gymnasium in bischöfliche Trägerschaft) den Zuschlag der Berliner Firma für den Test erhalten. Dort soll die Untersuchung in einer Turnhalle stattfinden, wo die Aerosolbelastung wegen ständig wechselnder Nutzer-Klasssen und einen hohen Ausstoß beim Sport als besonders hoch eingeschätzt wird. „Dema Airtech möchte mit der geplanten Messung ermitteln, inwiefern das Fensteröffnen allein nicht ausreicht und die Luftfilter dabei eine sinnvolle und vielleicht sogar notwendige Ergänzung sein können“, erläutert Firmen-Sprecher Nanjiang Liao. Bisher gebe es noch gar keine wissenschaftliche Untersuchung in Schulsporthallen. Liao: „Diese Wissenslücke möchten wir gerne mit unserem Engagement schließen.“

Die Coesfelder Stadtverwaltung begründete ihre Ablehnung mit der „klaren Linie, mobile Geräte nur da einzusetzen, wo wir durch natürliche Lüftung keine ausreichende Luftqualität hinbekommen“. Die probeweise Vorführung von Geräten, so Stadtsprecherin Andrea Zirkel, mache nur Sinn, wenn die Stadt als Gebäudeeigentümerin diese auch einsetzen wolle. Sie verwies darauf, dass diese Themen „in Verbindung mit der Empfehlung des Städte- und Gemeindebundes mehrfach und ausführlich im Rat der Stadt erörtert worden“ seien. Ergebnis: Geräte werden nur angeschafft, wenn sie vom Land bezuschusst werden – eben in schlecht oder gar nicht belüftbaren Räumen. „Die Unversehrtheit unserer Kinder kann doch nicht an Fördermitteln festgemacht werden“, hat Fels dafür kein Verständnis.

In Abstimmung mit der Leitung des Heriburg-Gymnasiums hat die Stadt eigene Messungen in dem einzigen Raum durchgeführt, den die Schule als schlecht zu belüften angegeben hat: die Turnhalle. Zirkel: „Dass das städtische Gebäudemanagement die Messungen unter jeweils gleichwertigen Bedingungen in eigener Regie durchführt, ist sinnvoll, um zu vergleichbaren Ergebnissen zu kommen.“

Fels überzeugt die Argumentation nicht. „Mit einem wissenschaftlich begleiteten Versuch hätten sich Lehrer, Schüler und Eltern selbst einen Eindruck über den Einsatz und die Wirkung solcher Geräte verschaffen können. „Das wäre auch völlig ergebnisoffen gewesen,“ hebt er hervor. Man hätte zum Beispiel auch „live“ erleben können, wie laut solche Geräte sind und ob sie auch von dieser Seite her in der Praxis geeignet sind. Der Markt für solche Geräte, so seine Beobachtung, habe „einen innovativen Schub bekommen“: „Davon könnten wir profitieren.“ Er will nun auf jeden Fall bei der Messung in Ahaus dabei sein.