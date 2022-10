Viel Arbeit bringt reichlich Ernte

Bis Benedikt Müller und Lea Honrath ihre kleine Parzelle in der kommenden Woche übergeben können, haben sie noch ein wenig zu tun – zum letzten Mal für diese Saison. Während Benedikt die Tomatenpflanze, die in den vergangenen Tagen noch viele gelbe Blüten hervorgebracht hat, aus dem Boden zieht, baut Lea eine selbstgebaute Rankhilfe ab. „Eigentlich“, erzählt sie dabei, „sollten hier Gurken wachsen. Leider ist nur eine einzige was geworden.“ Zu trocken sei es in diesem Sommer dafür gewesen. Übrigens: Mit dem Gießen hatte das Paar ohnehin alle Hände voll zu tun. „Die ersten Wochen waren wirklich anstrengend und auch ein bisschen stressig, weil wir fast jeden Tag herkommen mussten, um unsere Pflanzen mit Wasser zu versorgen“, blickt Lea zurück. Erst als die beiden mit ihrer kleinen Tochter Lotta im Juli aus dem Sommerurlaub kamen, wurde es ein bisschen interessanter: „Dann wurde immer mehr Gemüse reif, das wir ernten und essen konnten“, sagt Benedikt. Als dann nach den heißen Wochen der langersehnte Regen kam, „waren wir eigentlich nur noch zum Ernten hier. Das war super“, ergänzt er.

Während die beiden beginnen, ihre Parzelle zur Rückgabe an Familie Mehring freizuräumen, werden die jungen Eltern von ihrer Tochter Lotta genau beobachtet. Sie sitzt auf der Erde und schaut, was um sie herum vor sich geht. „Lotta hat natürlich auch von unserer reichlichen Ernte profitiert“, lächelt Lea. Allerhand Gemüse wurde für sie zu Brei verarbeitet. Ansonsten landete viel in der Pfanne oder als Ofengemüse im Backofen, plaudern die beiden Coesfelder. Vor allem viel Zucchini konnten sie nach Hause tragen, „da hätte auch eine Pflanze vollkommen ausgereicht“, sagt Benedikt. Zu Beginn der Saison hatten Lea und Benedikt ein Anzuchtset auf ihrer Fensterbank stehen, aus dem sie die kleinen Pflänzchen in ihre Parzelle gepflanzt haben. „Davon ist leider nur die Honigmelone angegangen“, bedauert Lea. Im Keller lagern noch einige Kartoffeln, ansonsten wachsen gerade neben dem Sellerie noch Porree und Frühlingszwiebeln. „Die nehmen wir heute mit nach Hause. Das war dann unsere letzte Ernte“, blickt Lea über das kleine Feld.

Viel Arbeit, aber auch reichlich Ernte – so fällt die Bilanz der beiden aus. „Im nächsten Jahr sind wir auf jeden Fall wieder am Start“, kündigt Lea schon an. „Dann aber mit meinen Eltern.“ Denn schon in diesem Jahr seien sie regelmäßig zum Gießen vorbeigekommen. „Dann ist es wahrscheinlich ein bisschen entspannter“, lächelt Benedikt. Neben dem Gemüse aus der Erde haben die beiden auch eine wichtige Lehre für nächstes Jahr gezogen: „Wir gehen ein bisschen systematischer an die Sache ran. Dieses Jahr haben wir einfach alles irgendwo hin gepflanzt“, lacht Lea. Dann sollen auch Süßkartoffeln Einzug halten – denn das haben sie sich schon bei ihren Gartennachbarn abgeguckt.