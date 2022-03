Viel Theorie auf den Weg gebracht

Klimaschutzfonds, die Fortschreibung der Klimabilanz für Coesfeld, Analysen, das Aufbauen eines Netzwerkes von Akteuren und ein Mobilitätskonzept, das bekanntlich in aller Munde ist: Viel Theorie vermittelten die Klimaschutzmanagerinnen Julika Fritz und Johanna von Oy beim Stadt-Dialog am Mittwochabend. „Was kann denn jeder vor Ort für den Klimaschutz tun?“, fragte Ulrike Feldkötter-Muschner im späteren Verlauf der digitalen Veranstaltung. Eigene Ideen führte Johanna von Oy diesbezüglich nicht an, vielmehr wies sie auf die Klima-Challenge von Coesfeld for Future hin und darauf, dass es „viele tolle Internetseiten“ gebe. Eine Liste mit Punkten, die jeder vor seiner eigenen Haustür zum Klimaschutz „abarbeiten“ kann, wünschte sich Feldkötter-Muschner daraufhin.

Mit einer Präsentation begrüßten die Klimaschutzmanagerinnen rund ein Dutzend Interessierte zu dem digitalen Abend, der von Bürgermeisterin Eliza Diekmann moderiert wurde. „Es ist absolut notwendig, effiziente Maßnahmen einzuleiten“, verdeutlichte Johanna von Oy anhand von Grafiken, die eine Anstiegskurve der CO2-Konzentration und der Temperatur zeigten. Als großes Ziel haben die Managerinnen sich die Unterstützung der „Akteure in der Treibhausgassenkung“ auf die Fahne geschrieben. Dazu wollen die jungen Frauen ein Netzwerk aufbauen, Projekte koordinieren und fachlich bei Umsetzungen unterstützen, hieß es. „Über vieles wurde noch nicht laut gesprochen, wir wünschen uns aber, dass wir Mitstreiter finden“, so die Bürgermeisterin.

Als bereits realisierte Projekte zählte Fritz die angeschafften Lastenräder, das Stadtradeln oder die Photovoltaik-Offensive auf. „Wir gehen nach und nach bei stadteigenen Gebäuden vor und prüfen, wo Anlagen aufgebracht werden können“, wurde Fritz deutlicher. Wolfgang Kraska hakte ein und wollte die Ausstattung dieser Liegenschaften mit PV-Anlagen im Klimaschutzkonzept als Ziel verankert sehen. Fritz erläuterte, dass es ein „quantitatives Ziel“ sei, die erneuerbaren Energien zu fördern.

Das Thema Bauten griff auch Kathrin Rick auf, die sich zuschaltete. Sie führte ein Beispiel aus Bottrop an; dort sei jeder Hausbesitzer dazu verpflichtet gewesen, sich über die Ausstattung seines Eigenheimes mit Photovoltaik zu informieren. „4000 Beratungen wurden dort durchgeführt. Das wäre doch was für Coesfeld“, warf sie in die Runde. Auch könne sie sich die Überdachung von Parkplätzen mit Anlagen vorstellen. „Das ist bereits Teil des Mobilitätskonzeptes“, reagierte Diekmann. Zudem komme die Infrastruktur „schnell an ihre Grenzen“, da die gewonnene Energie schließlich auch eingespeist werden müsse. Sie betonte aber, wie wichtig Autarkie im Bereich der Energie sei – nicht zuletzt in Anbetracht der aktuellen Entwicklungen. Das müsse aber durch „die gesamte Stadtgemeinschaft“ getragen werden.

Auch der Nahverkehr wurde thematisiert – nicht ohne das Mobilitätskonzept zu erwähnen. In diesem seien Ideen verankert, die zum Beispiel Alternativen zum eigenen Auto aufzeigen sollen. „Es geht nicht darum, das Autofahren zu verbieten. Es bedarf viel Kommunikation und wir wollen Lust machen auf Veränderung“, bündelte Diekmann die Ziele. Sie sehe „ein großes Potenzial“, man müsse aber „auf allen Ebenen“ darüber ins Gespräch kommen.

Einen „bunten Blumenstrauß an Projekten“ gebe es, fasste Johanna von Oy zusammen. „Sie werden noch einiges von uns hören.“