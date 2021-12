Viel Zustimmung und ein Impfgegner

Bis zum 15. März haben in der Pflege tätige Personen noch Zeit, dann gilt die Einrichtungsbezogene Impfpflicht. „Wir halten sehr viel davon“, sagt Günther Büscher, Inhaber des gleichnamigen Pflegedienstes. Noch warte er auf die Details zur Durchführung, denn einer seiner Mitarbeiter könne aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden. Für Dirk de Beyer und seinen Pflegedienst ändert sich durch die Pflicht zur Impfung überhaupt nichts. „Hier sind alle geimpft“, sagt er. Auch er begrüßt die Regelung. Zwar sei er generell skeptisch gegenüber verpflichtenden Lösungen, halte diese aber inzwischen für vertretbar – nicht nur für die Pflegeberufe sondern für alle. „Es ist eine Abwägung zwischen dem Einzelnen und dem Gemeinwohl und da finde ich, man kann eine allgemeine Impfpflicht vertreten“, so de Beyer.

Auch in der Christophorus-Gruppe gab es bei dem Thema ein Umdenken. „Wir standen bisher auf dem Standpunkt, die Mitarbeitenden möglichst von der Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit einer Impfung zu überzeugen“, sagt Mark Lönnies, Geschäftsführer der Christophorus-Gruppe. Eine Pflicht halte er für ein Mittel, dass erst angewendet werden solle, wenn andere Maßnahmen nicht fruchten. In den Christophorus-Häusern seien umfangreiche Informationskampagnen sehr gut aufgenommen worden. In anderen Einrichtungen seien solche Kampagnen vielleicht nicht möglich. „Daher können wir die Idee einer Impfpflicht für Beschäftigte in sensiblen Bereichen nachvollziehen und mitvertreten“, so Lönnies.

3080 Mitarbeiter beschäftigt die Christophorus-Gruppe. Außerordentlich hoch sei die Impfquote mit rund 98 Prozent unter den Krankenhaus-Mitarbeitern, so der Geschäftsführer. Über 95 Prozent seien es in der Altenhilfe.

Nicht festlegen möchte sich Martina Breuer, Sprecherin des BHD-Pflegedienstes bezüglich der Sinnhaftigkeit einer Impfpflicht, nennt aber ein Gegenargument: „Hätte die Impfpflicht zur Folge, dass die Branche weitere Pflegekräfte verliert, wäre dies aufgrund des ohnehin schon hohen Fachkräftemangels dramatisch.“ Entsprechend froh sei sie über eine hohe Impfquote im eigenen Unternehmen.

Was aber, wenn der Inhaber eines Pflegedienstes selbst ein Impfgegner ist? Ein Pflegeunternehmer verbreitet auf Facebook öffentlich verschwörungsideologische Inhalte zur Pandemie und impfkritische Beiträge aus der Querdenker-Szene bis hin zu Umsturz-Phantasien. Äußern will der Betreiber sich dazu auf Nachfrage nicht.