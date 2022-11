Viele Enthaltungen und am Ende ein Patt

Der CDU fehle zur Entscheidung auch noch eine detaillierte Kostenrechnung, so Fels. „Es dürfen keine weiteren Kosten auf die Stadt zukommen“, mahnte Fels. Man brauche wirklich „kein weiteres Fass ohne Boden“. Zu klären ist laut CDU auch noch, wer als Ankermieter auftritt. Das könne aus ihrer Sicht nur ein eingetragener Verein sein.

Die Kritik von FDP und SPD entzündete sich an der Beteiligung der Klimaschutz-Bewegung Coesfeld for Future. „Wir können als Stadt keine politische Organisation fördern“, meinte Kirsten Fabry (FDP). Coesfeld vor Future sei auch „keine juristische Person“, ergänzte Sami Bouhari (SPD). Er betonte, dass es ihm nicht um die Ablehnung von Klimaschutz gehe – „das unterstützen wir“. Seine Frage sei „rein formal“: „Schaffen wir, damit nicht einen Präzendenzfall, wenn wir eine politische Organisation unterstützen?“ Die SPD regte zudem an, dass das Natz-Thier-Haus zunächst auch nur „probeweise für zwei Jahre“ vergeben werden sollte: „Nach Ablauf sollte die Umsetzung neu bewertet werden.“

„Mit Freuden zustimmen“, so Martina Vennes (Pro Coesfeld), konnten am Ende nur Pro Coesfeld und die Grünen. „Die Konzepte hören sich super an“, meinte Vennes. Sie hoffe, dass die Kulturschaffenden, Coesfeld for Future und die Betreiber des Fair-gehandelt-Ladens „gut miteinander klarkommen“. „Wir finden beide Konzepte super“, erklärte auch Barbara Sieverding (Grüne). Endlich bekämen die Gruppen „den Raum, der in Coesfeld lange gefehlt hat“. Sie widersprach SPD und FDP, dass es sich bei Coesfeld for Future um eine politische Organisation handele: „Das sind Bürgerinnen und Bürger, die sich für Klimaschutz einsetzen.“ Beispiele dafür, dass natürlich auch solche Initiativen von Stadtseite unterstützt werden könnten, gebe es in vielen anderen Kommunen. Bouhari konterte, dass Coesfeld for Future sich auf ihrer Homepage selbst als politische Organisation bezeichneten. „Da müssen wir einfach vorsichtig sein“, warnte er davor, „Tür und Tor auch für andere politische Gruppierungen zu öffnen“.

7 Wie geht es weiter? Am 15. Dezember beschäftigt sich noch einmal der Haupt- und Finanzausschuss mit dem Thema. Die endgültige Entscheidung fällt am 22. Dezember, zwei Tage vor Weihnachten, im Stadtrat.