Coesfeld

(vth). Polizei und Feuerwehr hatten Silvester zahlreiche kleinere Einsätze. Etwas Schlimmeres sei dabei nicht passiert, so ein Sprecher auf Nachfrage. Eine Bilanz soll am Montag von der Polizei folgen. Geböllert wurde Silvester zwar weit weniger als in Vor-Corona-Zeiten, aber doch mehr als voriges Jahr. Der Marktplatz in Coesfeld war relativ sauber. Ein paar Korken, eine Sektflasche, einige Böller- und Raketenreste.