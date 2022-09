Viele konkrete Antworten auf drängende Fragen

coesfeld

Begeisterung pur stand gestern bei den Besuchern am Ende des „Zukunftsforums“ im WBK, bei dem die Ergebnisse des per Los zusammengestellten elfköpfigen Bürgerrates vorgestellt wurden. „Ich bin total beeindruckt“, sagte Ralf Nielsen (SPD) von der Coesfelder Steuerungsgruppe des Losland-Projektes, das deutschlandweit in zehn Kommunen läuft (wir berichteten). Natürlich werde nicht alles eins zu eins umzusetzen sein – „aber es ging ja um die Anstöße – und die sind hervorragend“, so Nielsen. Kollege Oliver Nawrocki (FDP) regte an, gleich mit zwei bis drei Ansätzen zeitnah loszulegen. Und Tobias Musholt (CDU) nahm als allerersten Auftrag mit, die Kommunikation zu verbessern: „Der Stadtrat macht vieles schon, aber es kommt offenbar nicht an.“ Bürgermeisterin Eliza Diekmann, die sich bei den elf Bürgern mit Blumen für ihren engagierten Einsatz bedankte, freute sich vor allem, dass die Vorschläge „richtig konkret“ seien, so dass vieles nun auch ganz konkret angepackt werden könne.

Von Detlef Scherle