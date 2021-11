Viele testen freiwillig

3G-Regel am Arbeitsplatz wird auch in Coesfelder Unternehmen diskutiert

Bei Ernsting’s family will man zunächst die genaue gesetzliche Ausgestaltung abwarten. „Wir machen nicht weniger, wollen aber auch nicht übererfüllen“, teilt Unternehmens-Sprecher Marcello Concilio mit.

Angesichts ungebremst wachsender Inzidenzen sei es „definitv sinnvoll“, alles zur Eindämmung der Pandemie zu unternehmen. Bezüglich der Umsetzung der 3G-Regel am Arbeitsplatz seien aber noch viele Fragen ungeklärt. Wie häufig eine Testung erfolgen solle und wer die Nachweise kontrolliere etwa. Und allen voran: Wer zahlt dafür am Ende? „Aus unserer Sicht ist das Staatsaufgabe“, so Concilio. Es brauche Rechtssicherheit und Konsequenz. „Ansonsten wird 3G am Arbeitsplatz nicht die gewünschten Erfolge erzielen und eher zu Akzeptanzproblemen führen“, so der Pressesprecher.

„Bereits seit mehreren Monaten setzen wir eine freiwillige 3G-Regel bei Weiling um“, sagt Annette Thul, Kommunikations-Leiterin des Bio-Großhändlers vom Erlenweg. „Wir wünschen uns, dass alle Mitarbeiter zwei Mal pro Woche – auch die Geimpften – einen Selbsttest durchführen“, so Thul.

Die Teststelle gleich im eigenen Haus haben die Fabrik und das Cafe Zentral. Entsprechend unkompliziert läuft die Testung. „Die Mitarbeiter können einfach durch die Teststation gehen“, sagt Mit-Geschäftsführer Heinz Oenning. Und auch hier sind die Tests unabhängig vom Impfstatus Usus. „Alle Mitarbeiter testen sich mehrmals in der Woche“, erklärt Oenning.

Nach den Ausbrüchen zu Pandemiebeginn hat Westfleisch schon seit langem ein deutlich strengeres Test-Regime als 3G etabliert. Entsprechend ist das Thema in der Fleischbranche alles andere als neu. Über 80 Prozent betrage die Impfquote unternehmensweit, sagt Sprecher Phillip Ley. Zudem teste das Unternehmen alle ungeimpften Mitarbeiter mit PCR-Tests. Und alle, die länger als 72 Stunden nicht im Betrieb waren, müssten sogar beides absolvieren: einen Schnell- und einen PCR-Test.

Und was sagt die Arbeitnehmer-Seite zu 3G am Arbeitsplatz? Er begrüße eine solche Regelung, teilt Heinz Dickhoff, Vorsitzender des DGB-Stadtverbands mit. Denn es gehe nun mal um die Sicherheit der Arbeitnehmer. Man solle nicht immer nur über die Rechte Ungeimpfter reden. Denn dagegen stehe das Recht auf Gesundheit all der anderen. „Ich hätte Angst, mit ungeimpften Kollegen in einen Betrieb zu gehen“, so Dickhoff.