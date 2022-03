Viereinhalb Jahre Haft für Fluchtfahrt

Er raste mit seinem uralten Fiat durch die Coesfelder Innenstadt, verletzte Menschen und richtete Sachschaden an. Aber wollte Thorsten W. am 17. Juli 2020 auch Menschen töten? Angeklagt war er unter anderem wegen Mordversuchs – am Montag fällte das Landgericht in Münster sein Urteil.

Montagmorgen im Landgericht Münster: Der Angeklagte Thorsten W. wartet, die Richter kommen in den Saal. Am fünften und letzten Prozesstag fiel das Urteil gegen den bald 31-Jährigen.

Es war gleich eine ganze Reihe von Vergehen, die die Staatsanwalt dem bald 31-Jährigen vorwarf. An jenem Freitagabend wollte ihn die Polizei stoppen, weil er nicht angeschnallt war. Aber da war noch mehr: Thorsten W. hatte noch nie einen Führerschein, das Auto war nicht angemeldet und somit nicht versichert, die Nummernschilder geklaut. Zudem stand eine Haft an, eine weitere. Deshalb wollte er der Polizei entkommen.

Er raste durch die Innenstadt, unter anderem durch die Fußgängerzone. Menschen kamen nicht ernsthaft zu Schaden, obwohl W. in einer Außengastronomie gegen Blumenkübel, Werbeschild und einen Tisch knallte. Durch umherfliegende Teile wurden Unbeteiligte leicht verletzt. W. flüchtete weiter, stieß gegen Autos und ließ seinen Wagen auf einem Parkplatz zurück.

Die Staatsanwaltschaft warf dem Mann beim Prozessauftakt am 11. März 2022 vor, den Tod von Menschen billigend in Kauf genommen zu haben. Dem widersprach der Angeklagte, als er sich am dritten Verhandlungstag erstmals zum Geschehen äußerte. „Ich war davon ausgegangen, dass wegen des harten Lockdowns niemand unterwegs ist“, erklärte er. Die Fluchtfahrt sei eine Art Kurzschlussreaktion gewesen: „Ich wollte nicht noch mehr Ärger mit der Justiz haben“.

Den bekam er dennoch. Denn W. war schnell identifiziert, und eine Woche später wurde er in Münster gefasst.

Was an jenem Abend geschah, war schnell ermittelt, und der Angeklagte gestand. Das Gericht aber musste klären, wie es um die Bereitschaft stand, Menschenleben aufs Spiel zu setzen. Der Vorsitzende Richter hielt dem Angeklagten, der seit seinem 15. Lebensjahr gewohnheitsmäßig Marihuana raucht, zugute, dass er an mehreren Stellen seiner Fluchtfahrt versucht habe, Unfälle zu vermeiden, indem er gegenlenkte und auswich. „Ihnen war nicht gleichgültig, ob Sie mit Personen oder Gegenständen kollidieren“, konstatierte der Richter. „Das war keine Amokfahrt, sondern eine reine Fluchtfahrt“, erklärte er.

Dass alles so glimpflich ausging, sei am Ende aber Zufall, ja Glück gewesen. Dass die Fahrt „hochriskant“ war, sei dem Täter derweil bewusst gewesen, so der Richter.

Vom Vorwurf des versuchten Mordes nahm das Gericht in seinem Urteil Abstand. Es blieben unter anderem schwere Körperverletzung und vorsätzliche Verkehrsgefährdung. Dafür muss Thorsten W. für viereinhalb Jahre in Haft, er soll in eine Erziehungsanstalt eingewiesen werden. Fünf Jahre lang darf er keinen Führerschein machen.

Eingeflossen ist in die Strafe auch ein zugleich mitverhandeltes Drogendelikt. Die Staatsanwaltschaft hatte W. Drogenhandel vorgeworfen, das Gericht aber geht von Drogenbesitz für den Eigenbedarf aus.