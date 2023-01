„VIP-Parken für Fahrräder“ am Bahnhof

Mit dem dicksten und schnellsten Auto auf der Straße unterwegs sein – das ist offenbar nichts für Bürgermeisterin Eliza Diekmann. „Das wahre Statussymbol im Verkehrswesen erreichen diejenigen, die mit der Bahn fahren, in Ruhe ihren Kaffee trinken können und nicht in einer Blechdose im Stau stehen“, sagt die Bürgermeisterin vor passender Kulisse. Auf dem Bahnhofsvorplatz versammeln sich gestern Vertreter der Stadt und vom Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL). Gemeinsam eröffnen sie die zweite Mobilstation am Coesfelder Bahnhof. Neben dem ersten kostenlosen und öffentlich zugänglichen Abstellplatz steht Radfahrern und Pendlern ab sofort eine abschließbare Mobilstation zur Verfügung. „VIP-Parken für Fahrräder“, kommentiert die Bürgermeisterin grinsend.

Noch sicherer können Fahrräder in einer abgeschlossenen Mobilstation abgestellt werden. Uwe Dickmanns (Stadt, v. l.), Lisa Gottheil (Zukunftsnetz Mobilität NRW), Maximiliane Lizardo Schwarze (Infrastrukturförderin NWL), Holger Topp (Digitale Kundensysteme NWL), Bürgermeisterin Eliza Diekmann, Dr. Martin Uhlendorf (Förderung NWL) und Andre Schüttert (Stadt) haben sich gestern in der neuen Station umgesehen.

Dadurch, dass die neue Station nur mit vorheriger Buchung und Bezahlung betreten werden kann, „wir das Parken des Fahrrades jetzt noch sicherer“, so die Bürgermeisterin. Zwar werde die offene Abstellanlage seit geraumer Zeit „immer besser genutzt“, allerdings gebe es auch einige Radfahrer, die ihren Drahtesel sicherer abstellen möchten – vor allem, wenn es sich um hochwertige Pedelecs handele. „Wir möchten für alle eine sichere Mobilität ermöglichen. Deswegen freuen wir uns, ab heute ergänzend die abschließbare Mobilstation anbieten zu können.“ Laut Diekmann sei das ein weiterer Schritt hin zu einem „perfekten Bahnhof“.

72 Einstellplätze in dem abschließbaren Teil des Bahnhofsgebäudes können ausschließlich digital gebucht werden. Die Miete wird über das neue Buchungs- und Zugangssystem „radbox.nrw“ abgerechnet, das künftig landesweit in immer mehr Anlagen ein bequemes Abstellen von Fahrrädern ermöglichen soll. „Das Schöne ist“, wirft Holger Topp (NWL) ein, „dass das gesamte System miteinander verbunden ist“. Man könne also auf dem Portal nicht nur seinen Stellplatz in Coesfeld, sondern zum Beispiel auch in Dülmen buchen, wo es seit kurzem gleiches Angebot gibt. In Westfalen-Lippe seien die beiden Kommunen Vorreiter, die dieses System etablieren, schildert Topp weiter. „Da wird noch eine richtige Welle auf uns zukommen“, prophezeit Topp.

Wie das Abstellen nach erfolgter Buchung vor Ort funktioniert, präsentiert Andre Schüttert, zuständig für die IT bei der Stadtverwaltung. Mit der Buchung erhält der Kunde eine sechsstellige Nummer, die am Eingang der Box eingetippt wird. Alternativ kann ein QR-Code eingescannt werden. Nachdem sich die Tür öffnet, kann das Rad (es gibt auch Stellplätze für Lastenräder) geparkt werden – das Anlagensystem ist das Gleiche wie nebenan in der öffentlichen Radstation. Finanziell gefördert wurde die Anlage durch den NWL. Der Fördersatz lag bei 90 Prozent, womit der NWL knapp 490 000 Euro übernommen hat.

Das Ziel, das nun mit beiden Radstationen erreicht werden soll, hat Bürgermeisterin Diekmann schon vor dem imaginären Auge: „Beide sollen rappelvoll werden“, schwärmt sie. Ihr persönliches Verständnis eines Statussymbols.

So funktioniert die Buchung: Um einen Platz buchen zu können, ist eine einmalige Registrierung auf dem Portal „radbox.nrw“ nötig, wo anschließend ein Stellplatz gebucht werden kann. Die Nutzung mit einer Mindestdauer von einem Tag kostet 80 Cent, eine Woche 3,20 Euro, ein Monat kostet 12 Euro und ein halbes Jahr schlägt mit 48 Euro zu Buche. Bezahlt wird ausschließlich online. Es ist auch möglich, im gesamten Netz von „radbox.nrw“ einen Stellplatz für bestimmte Tage vorab zu buchen. Die Tür öffnet sich mit Eingabe der zugesendeten Nummer oder des QR-Codes. | www.radbox.nrw