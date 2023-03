Volle Straßen in der Stadt drohen bei Sperrungen

(lsy). Auf das Ende eines Radweges weist ein blaues Schild an der Bundesstraße 474 – unweit der Kreuzung Loburger Straße – hin. Schon bald soll das aber verschwinden. Denn wie berichtet beabsichtigt Straßen.NRW, die B 474 bis zur Kreuzung mit der Holtwicker Straße sowie ein Teilstück der L 555 (Richtung Osterwick) auszubauen. Los gehen soll es im Mai, wie Straßen.NRW jetzt in einer Pressemitteilung ankündigt.

Die umfangreiche Maßnahme wird in verschiedene Bauabschnitte unterteilt, um die Eingriffe in den Verkehrsfluss verträglich gestalten zu können. Insgesamt werden die Arbeiten rund sechs Monate dauern. Neben einer Sanierung von Fahrbahn und Radweg der L 555 wird der Querschnitt der B 474 derartig verändert, sodass die Fahrbahn zugunsten eines baulich getrennten Geh- und Radweges umgestaltet wird.

0 Bauabschnitt 1 – Sanierung Fahrbahn und Radweg entlang der L 555: Die Maßnahme startet mit einer Vollsperrung der L 555 von der Einmündung Holtwicker Straße bis zur Kreuzung Waldstraße einschließlich des Radweges. Der Verkehr wird über die Waldstraße umgeleitet. An den Kreuzungen wird der Verkehr mit Baustellenampeln geregelt. Im Bereich B 474 finden unterdessen bereits vorbereitende Arbeiten statt. Die erste Maßnahme soll laut Straßen.NRW rund acht Wochen.

0 Bauabschnitt 2, 3 und 4 – Umgestaltung der B474: Im Anschluss beginnen die Arbeiten an der Fahrbahn der B 474 zwischen dem Abzweig Loburger Straße bis zum Kreuzung der Holtwicker Straße. Dafür wird die Straße in Richtung Dülmen gesperrt. Die Umleitungstrecke führt quer durch die Stadt – über die Holtwicker Straße, die Friedrich-Ebert-Straße, die Daruper Straße und über die B 525 bis zur Kreuzung mit der B 474. In Richtung Holtwick können Verkehrsteilnehmer die Baustelle passieren.

0 Bauabschnitt 5 – Sanierung Knotenpunkt B 474/ Loburger Straße: Die Sanierung des Kreuzungsbereiches wird im Rahmen einer Wochenendsperrung in der Zeit von Freitagabend bis Montagfrüh erfolgen. In diesem Zeitraum ist der Bereich komplett dicht.

Einen zeitlichen Rahmen teilt Straßen.NRW nicht mit. Die Regionalniederlassung werde aber über den Baustart und über die Wechsel der Bauabschnitte frühzeitig informieren, heißt es. Direkte Anlieger werden regelmäßig durch die bauausführende Firma informiert. Straßen.NRW und die Stadt befinden sich zur Durchführung in enger Abstimmung. So werden die Pfingst- und Kreuzerhöhungskirmes wie gewohnt stattfinden.