Volles Partnerschafts-Programm

(mwa). „Das war einfach eine tolle Woche“, freut sich Petra Nevels. Sie ist Vorsitzende des Partnerschaftskomitees von Lette und Plerguer. Gestern ist der Bus mit über 60 Gästen aus Plerguer wieder zurück in die Bretagne gefahren. „Wir freuen uns schon jetzt auf den Gegenbesuch in zwei Jahren“, so Nevels. Wegen der Corona-Pandemie war die Partnerschaftsbegegnung zwei Mal verschoben worden. Umso größer war die Wiedersehensfreude: „So euphorisch habe ich die Stimmung bei allen Teilnehmenden eigentlich noch nie erlebt“, sagt Nevels, die bereits an über zehn Austauschen teilgenommen hat.

Gemeinsam mit dem Landtagsabgeordneten Wilhelm Korth besuchte die deutsch-französische Gruppe das Haus der Geschichte des Landes NRW in Düsseldorf.

Das war auch beim Galaabend im Haus Waldfrieden am Dienstag zu spüren. Beim Auftritt der Band „Capo 3“ aus Billerbeck hielt es niemanden mehr auf den Stühlen: „Wir haben die ganze Woche viel zusammen gesungen und getanzt – das war einfach schön, die deutsch-französische Freundschaft so zu feiern“, berichtet Nevels.

Die französischen Gäste hatten sieben Tage lang ein volles Programm. Nach der Einweihung der deutsch-französischen Partnerschaftsstele auf dem Gemeindeplatz und dem Schützenfest am vergangenen Wochenende (wir berichteten), ging es mit dem Spiel ohne Grenzen weiter. In Disziplinen wie Sahne-Schlagen, Traktor-Ziehen und Getränkekisten-Weitlaufen, setzte sich das französische Team mit einem klaren 2:7-Erfolg gegen das Team aus Lette durch.

Nach Besuchen in Billerbeck, Coesfeld und Münster stand am Donnerstag ein Höhepunkt der „Jumelage“ auf dem Programm. Als Gäste des Landtagsabgeordneten Wilhelm Korth besuchte die Gruppe das Haus der Geschichte in Düsseldorf. Doch nicht nur der Museumsbesuch stand für die Gruppe auf dem Programm. Im Anschluss machten sie eine Bootstour und eine Führung durch die Landeshauptstadt.

„Durch die Woche sind alte Freundschaften wieder gestärkt worden und neue entstanden. Für uns ist das eine sehr große Motivation für die Jumelage 2024“, so Nevels. Dann steht der Gegenbesuch in Plerguer an, bei dem die Freundschaft weiter vertieft werden kann.