Vom Ei bis zum Küken live dabei

Mit großen Augen stehen die Schüler der Pestalozzischule vor einem Brutkasten. Siegfried Janßen vom Rassegeflügelzuchtverein öffnet ihn. 15 geschlüpfte Küken sehen die Schüler. „Ich will eins streicheln“, rufen sie. Siegfried Janßen holt vorsichtig ein Küken heraus und gibt es Lion. Der Achtjährige hält es ganz ruhig fest. Um ihn herum stehen weitere Kinder und bewundern und streicheln es. „Das Küken ist ganz kuschelig und ruhig. Es macht immer happ happ“, erzählt Lion staunend.

Küken-Schlüpf-Aktion an der Pestalozzischule

Über 21 Tage haben die Doppelklassen eins und zwei sowie drei und vier der Pestalozzischule sich im Sachunterricht mit dem Thema „Vom Ei bis zum Huhn“ auseinandergesetzt. Um das Ganze anschaulich zu gestalten, sind Peter Orthaus und Siegfried Janßen vom Rassegeflügelzuchtverein Coesfeld zur Schule gekommen. Sie haben der Schule vor drei Wochen 30 Eier, einen Brutkasten und einen Käfig mit Wärmelampe zur Verfügung gestellt. Dieses Projekt führen sie schon seit Jahren in Schulen und Kindergärten durch. „Wir zeigen den Kindern damit, wo die Küken eigentlich herkommen und wie sie sich entwickeln“, erzählt Siegried Janßen. Deswegen sind sie auch einmal in der Woche zur Schule gekommen und haben mit Hilfe einer Lampe die Eier durchleuchtet. „So konnten die Kinder die Entwicklung der Hühner sehen“, erklärt Peter Orthaus. Am Anfang war nur ein kleiner Punkt zu sehen, der sich von Woche zu Woche veränderte.

„Es ist für die Kinder super anschaulich. Gestern Abend und heute morgen sind die Küken geschlüpft. Hier ist dann einiges los. Sie sind aufgeregt, sagen, sie können nicht mehr schlafen und warten gespannt auf das Schlüpfen. Und acht bis zehn Tage dürfen die Küken jetzt bei uns bleiben“, sagt Schulleiter Lothar Rotherm mit einem Schmunzeln.

Die Aufregung der Schüler ist zu spüren. Erneut tummeln sie sich um den Brutkasten. Denn jetzt werden die Küken in den Käfig umgelagert. Bei einem genauen Blick in den Brutkasten fällt den Kindern auch auf, dass die Eierschalen nicht alle die gleiche Farbe haben. Manche sind sehr hell, einige dunkel und andere etwas bläulich. „Das liegt daran, dass es unterschiedliche Rassen sind“, meint Lothar Rotherm. Denn auch die Küken unterscheiden sich äußerlich. Manche sind sehr hell, andere haben ein dunkleres Gefieder.

An den Tag, als das erste Küken geschlüpft ist, erinnert sich Haschim noch genau. „Man hat das Knacksen vom Ei gehört und als das Küken dann geschlüpft ist, haben alle geschrien und wollten es streicheln.“ Aron erzählt beeindruckt: „Das Schlüpfen war ganz toll.“ Lukas findet, dass es etwas lange gedauert hat. „Aber es war auch ziemlich cool“, meint der Neunjährige.

Natürlich haben die Schüler in den 21 Tagen einiges über den Prozess vom Ei bis zum Küken gelernt. „Viele hatten auch noch gar keine Vorstellung davon. Wir haben dann Wissen erarbeitet und auch kleine Filme geguckt“, berichtet die Klassenlehrerin der Doppelklasse eins und zwei, Judith Holländer. Außerdem haben sie mithilfe eines Kreislaufs an der Tafel bildlich den Prozess gelernt. Dieser zeigt den Zeitraum von Tag eins bis zum Schlüpfen. Neben den Unterrichtseinheiten mussten sich die Schüler auch um den Brutkasten kümmern. „Dazu gehörte beispielsweise das Auffüllen des Wassers. Dafür wurden auch Dienste eingeteilt“, betont Lothar Rotherm.

Doch jetzt heißt es für die Schüler wieder etwas abwarten. „Denn die Küken müssen sich jetzt erstmal unter der Wärmelampe ein bis zwei Tage ausruhen“, erklärt Judith Holländer ihren Schülern. „Das ist aber lange“, meint Lukas ungeduldig. Denn die Kinder können es kaum erwarten, die Küken wieder in den Händen zu halten.